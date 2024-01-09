Экс-акима Актау оштрафовали

С экс-акима Актау взыскали штраф - антимонопольщики выяснили, что коммунальное предприятие по управлению электрическими сетями ущемило права и законные интересы предпринимателей, пишет "Лада".

Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области выявлены нарушения в работе ГКП "Актауское управление электрических сетей". Учредителем государственного предприятия выступает акимат Актау, в связи с чем с экс-акима Актау взыскали штраф, пояснили в ведомстве.

Уточняется, что предприятие в нарушение норм действующего законодательства осуществляет некоторые виды деятельности, находящиеся в конкурентной среде, тем самым предприятие ущемляло права и законные интересы предпринимателей.

"Более того, установлены факты создания препятствий доступа на товарный рынок в отношении ТОО "Вавиот Азия", желающего поставлять на рынок приборы учета электрической энергии. Однако АУЭС, ссылаясь на необоснованные доводы и путем создания бюрократии, не давало возможность осуществлять реализацию товара на рынке. Учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат Актау, в связи с чем в адрес местного исполнительного органа внесено предписание и уведомление в АУЭС", заявили в ведомстве.

Однако городской акимат, не согласившись с требованиями Антимонопольного ведомства, отказался от исполнения акта.

"В связи с этим в отношении экс-акима Актау Е. Избергенова составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 162 КоАП РК (Невыполнение предписания антимонопольного органа). Экс-аким Актау, не согласившись с доводами антимонопольного органа, обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау. Определением суда жалоба была отклонена. Из-за неисполнения постановления антимонопольного органа приняты принудительные меры по взысканию наложенного штрафа в доход государства", - сообщили в областном департаменте агентства по защите и развитию конкуренции.

В ведомстве также добавили что на сегодняшний день требования предписания исполнены, административный штраф взыскан. Уведомление АУЭС было исполнено в полном объеме.

Стоит отметить, что весной Ербола Избергенова тоже оштрафовали на 172,5 тыс. тенге. Тогда поводом для наложения денежного взыскания судом послужило непринятие акиматом Актау решения об изменении целевого назначения земельного участка №7, расположенного в 9 микрорайоне на "строительство жилого комплекса".

Отметим, что в сентябре 2023 года Избергенова на посту главы города сменил Улугбек Тналиев - до этого он был замакима региона.