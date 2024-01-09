Пропавшую после семейной ссоры казахстанку нашли спустя 2,5 года, но она не хочет возвращаться домой

Акмолинские полицейские завершили поиски пропавшей более 2,5 лет назад женщины, которая ушла из дома после семейной ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ДП Акмолинской области, сотрудники отдела криминальной полиции Целиноградского района разыскали женщину 1965 года рождения, пропавшую без вести в мае 2021 года после семейной ссоры.

Выяснилось, что она находится в Карагандинской области.

С заявлением об исчезновении женщины в полицию обратились ее сын и невестка, проживающие в Целиноградском районе. Самостоятельные поиски оказались безуспешными.

Первоначальные мероприятия не дали желаемых результатов и работа в данном направлении была продолжена, в итоге местонахождение акмолинки было установлено.

Оказалось, что за время своего отсутствия она устроилась на работу в соседней области и в будущем не планирует возвращаться.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.