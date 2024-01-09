Скопление пожарных возле "Нурлы Тау" заметили в Алматы (фото, видео)
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В Алматы очевидцы заметили пожарные машины и огнеборцев возле бизнес-центра "Нурлы Тау". В ДЧС сообщили, что возле здания загорелся мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кадры очевидцев появились в Telegram-канале Almaty News.
"В районе Нурлы тау в Алматы наблюдается большое скопление пожарных машин. Очевидцы сообщают, что огнеборцы ждут команды", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ДЧС Алматы, сегодня пожарные выехали по адресу: проспект Аль-Фараби, 19, корпус 1 Б.
"С места вызова: загорание мусора в техническом проеме между блоками 1 Б и 2 Б. Силы и средства ДЧС Алматы автоматически направлены по повышенному рангу вызова независимо от характера вызова", – отметили в департаменте.
При этом сообщается, что загорание произошло на площади менее одного квадратного метра. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054658-skoplenie-pozharnyh-vozle-nurly-tau-zametili-v-almaty-foto-video/