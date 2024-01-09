Скопление пожарных возле "Нурлы Тау" заметили в Алматы (фото, видео)

В Алматы очевидцы заметили пожарные машины и огнеборцев возле бизнес-центра "Нурлы Тау". В ДЧС сообщили, что возле здания загорелся мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кадры очевидцев появились в Telegram-канале Almaty News.

"В районе Нурлы тау в Алматы наблюдается большое скопление пожарных машин. Очевидцы сообщают, что огнеборцы ждут команды", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, сегодня пожарные выехали по адресу: проспект Аль-Фараби, 19, корпус 1 Б.

"С места вызова: загорание мусора в техническом проеме между блоками 1 Б и 2 Б. Силы и средства ДЧС Алматы автоматически направлены по повышенному рангу вызова независимо от характера вызова", – отметили в департаменте.

При этом сообщается, что загорание произошло на площади менее одного квадратного метра. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: