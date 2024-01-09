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Скопление пожарных возле "Нурлы Тау" заметили в Алматы (фото, видео)

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Пожарные возле "Нурлы Тау" в Алматы
Пожарные возле "Нурлы Тау" в Алматы. Фото: t.me/almatynews_kaz

В Алматы очевидцы заметили пожарные машины и огнеборцев возле бизнес-центра "Нурлы Тау". В ДЧС сообщили, что возле здания загорелся мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кадры очевидцев появились в Telegram-канале Almaty News.

"В районе Нурлы тау в Алматы наблюдается большое скопление пожарных машин. Очевидцы сообщают, что огнеборцы ждут команды", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, сегодня пожарные выехали по адресу: проспект Аль-Фараби, 19, корпус 1 Б.

"С места вызова: загорание мусора в техническом проеме между блоками 1 Б и 2 Б. Силы и средства ДЧС Алматы автоматически направлены по повышенному рангу вызова независимо от характера вызова", – отметили в департаменте.

При этом сообщается, что загорание произошло на площади менее одного квадратного метра. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054658-skoplenie-pozharnyh-vozle-nurly-tau-zametili-v-almaty-foto-video/

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