Бегающий на работу отец четверых детей из Актау стал популярным в Сети

Добирающийся на работу с помощью бега отец четверых детей из Актау обрел популярность в соцсетях. Ролик с ним за 3 дня посмотрели более 300 тысяч пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦОК Мангистауской области.

Как сообщает официальный аккаунт Центра общественных коммуникаций в Facebook, видео с бегущим на работу мужчиной появилось в соцсетях 6 января и сразу привлекло внимание пользователей. На сегодняшний день ролик набрал более 300 тысяч просмотров.

Как стало известно, молодой человек, живущий на одной из дач близ Актау, каждый день бегает до места работы. Жандосу Жумабаеву 31 год. Он говорит, что ежедневно пробегает от 10 до 30 километров.

"Расстояние между работой и домом составляет 10 километров. Ежедневно бегаю на работу и обратно, ведь это очень полезно для здоровья. Думаю, для подрастающего поколения мой пример послужит мотивацией. Я - отец 4 детей, у меня три дочери, один сын. Сын занимается вольной борьбой. У меня все хорошо, благодарен жизни за все", - рассказал Жандос Жумабаев.

Бег - вид эффективных аэробных упражнений, он сжигает калории, укрепляет сердце, мышцы и кости. Ранее сообщалось, как правильно бегать и что нужно делать для похудения.

Но в ряде случаев бег может нанести больше вреда, чем пользы. Полезно знать, кому противопоказано бегать и чем заменить бег в таком случае.

Также стало известно, как правильно бегать зимой. В холодное время года важно выбирать правильный маршрут, не бегать голодным, делать разминку перед стартом, учитывать погодные условия, выбирать правильную одежду, аксессуары и обувь и соблюдать технику безопасности на скользких поверхностях.