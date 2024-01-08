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Воздержаться от походов в горы в ближайшие дни попросили жителей Алматы и области

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Горы на закате
Горы Заилийского Алатау. Иллюстративное фото: serikbaib / Getty Images

В период с 8 по 11 января в горах Алматинской области сохранится лавинная опасность. Жителей попросили не выходить на заснеженные склоны, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, в горах в период с 8 по 11 января сохраняется лавинная опасность.

В связи с этим граждан попросили не выходить на заснеженные склоны из-за возможного схода снежных лавин, а также соблюдать меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории Алматинской области имеются 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – говорится в сообщении областного ДЧС в Telegram.

Правила безопасности при лавинной опасности приведены на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов. Они следующие:

  • перед выходом на прогулку в горы необходимо узнать прогноз погоды и информацию о возможных местах схода снежных лавин. Затем составить свой маршрут так, чтобы избежать этих небезопасных зон;
  • в любую погоду избегать лощин, после снегопада по таким местам можно проходить только через 2—3 дня;
  • находясь в горах, где может сойти снежная лавина, соблюдайте тишину – громкие звуки могут вызвать ее сход;
  • если сход лавины начался довольно высоко, срочно уходите в сторону от ее возможного пути. Можно спрятаться за выступом горы. При этом прятаться за деревьями нельзя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054442-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory-v-blizhayshie-dni-poprosili-zhiteley-almaty-i-oblasti/

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