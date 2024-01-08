Воздержаться от походов в горы в ближайшие дни попросили жителей Алматы и области
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В период с 8 по 11 января в горах Алматинской области сохранится лавинная опасность. Жителей попросили не выходить на заснеженные склоны, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.
Как сообщили в ДЧС Алматинской области, в горах в период с 8 по 11 января сохраняется лавинная опасность.
В связи с этим граждан попросили не выходить на заснеженные склоны из-за возможного схода снежных лавин, а также соблюдать меры безопасности и поведения в горной местности.
"На территории Алматинской области имеются 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – говорится в сообщении областного ДЧС в Telegram.
Правила безопасности при лавинной опасности приведены на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов. Они следующие:
- перед выходом на прогулку в горы необходимо узнать прогноз погоды и информацию о возможных местах схода снежных лавин. Затем составить свой маршрут так, чтобы избежать этих небезопасных зон;
- в любую погоду избегать лощин, после снегопада по таким местам можно проходить только через 2—3 дня;
- находясь в горах, где может сойти снежная лавина, соблюдайте тишину – громкие звуки могут вызвать ее сход;
- если сход лавины начался довольно высоко, срочно уходите в сторону от ее возможного пути. Можно спрятаться за выступом горы. При этом прятаться за деревьями нельзя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054442-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory-v-blizhayshie-dni-poprosili-zhiteley-almaty-i-oblasti/