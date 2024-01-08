Воздержаться от походов в горы в ближайшие дни попросили жителей Алматы и области

В период с 8 по 11 января в горах Алматинской области сохранится лавинная опасность. Жителей попросили не выходить на заснеженные склоны, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, в горах в период с 8 по 11 января сохраняется лавинная опасность.

В связи с этим граждан попросили не выходить на заснеженные склоны из-за возможного схода снежных лавин, а также соблюдать меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории Алматинской области имеются 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – говорится в сообщении областного ДЧС в Telegram.

Правила безопасности при лавинной опасности приведены на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов. Они следующие: