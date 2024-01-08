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В алматинском Esentai Mall ответили на информацию о продаже части ТРЦ

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Esentai Mall
Esentai Mall. Фото: esentai.com

В Сети распространяется информация о возможной продаже части торгово-развлекательного центра Esentai Mall в Алматы. Информацию прокомментировали представители самого ТРЦ, пишет корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ТОО "Компания "Си Пи Ритэил Алматы", принадлежащий им на праве собственности ТРЦ Esentai Mall или его доли на продажу не выставлялись.

"Товарищество не рассматривает вопрос продажи ТРЦ Esentai Mall или его долей и не имеет такого намерения", - сообщили в компании.

Как сообщается на официальном сайте ТРЦ, Esentai Mall - единственный в Центральной Азии люкcовый молл. В Esentai Mall эксклюзивно представлены такие бренды, как Louis Vuitton, Prada, Dior, Moncler, а также трехуровневый магазин Saks Fifth Avenue и ювелирная галерея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054396-v-almatinskom-esentai-mall-otvetili-na-informatsiyu-o-prodazhe-chasti-trts/

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