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30 лет независимости Казахстана

The Times: Мировым СМИ рассылают фейковые статьи о Казахстане

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Ноутбук и планшет стоят на деревянном столе
Ноутбук и планшет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Неизвестные разослали редакциям мировых СМИ статьи о Казахстане. Подписаны эти статьи именами известных ученых, но на самом деле - сгенерированы искусственным интеллектом, передает The Times.

По данным британской газеты, в редакцию нескольких мировых СМИ пришли статьи о Казахстане, якобы написанные старшим преподавателем Эдинбургского университета доктором Оливером Тернером и академиком из Шотландии доктором Адамом Бауэром.

Сначала одно из изданий опубликовало статью, однако после обращения доктора Тернера в редакцию статья была удалена. Позже редактор издания Euronews выяснил, что статья была написана с помощью ИИ.

Как пишет газета, в статье, опубликованной под именем доктора Тернера, говорилось о подъеме "средних держав" и Казахстана в целом.

"Простота всего этого действительно заставляет меня задуматься, сколько еще ученых могут быть "авторами" статей, не зная об этом. Другие статьи, конечно, могли бы быть гораздо более противоречивыми, с гораздо более провокационными аргументами, отвечающими любому кругу интересов", - заявил Тернер.

Британское издание отмечает, что появление подобных статей, написанных ИИ, но выданных за работы известных ученых, вызывает обеспокоенность.

Напомним, в мае прошлого года Русская служба BBC сообщала, что Белый дом объявил о пакете мер против потенциальных рисков, связанных с гонкой искусственных интеллектов. Это произошло после встречи президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с главами крупнейших технологических компаний, ведущих разработки в этой сфере.

В Белом доме отметили, что администрация президента не исключает введения нового законодательства, которое бы регулировало исследования в области ИИ, и объявили о выделении госфинансирования на создание новых исследовательских институтов.

Тогда сообщалось, что недавно появившиеся продукты на основе ИИ-технологий, такие как чат-боты ChatGPT и последовавший за ним Bard компании Google, быстро вошли в обиход у пользователей во всем мире. Эти компьютерные программы, призванные имитировать реальный диалог с пользователем, в ответ на запрос ищут в интернете информацию и составляют из нее ответ, сформулированный максимально естественно.

Распространение чат-ботов вызвало озабоченность в связи с тем, что если технологии ИИ продолжат развиваться бесконтрольно, это может привести к опасным последствиям для людей: от неуправляемых потоков дезинформации, распространения труднораспознаваемых фейков и нарушений копирайта до масштабного закрытия рабочих мест и даже потери контроля над цивилизацией.

В сентябре в Вашингтоне руководители ведущих технологических компаний мира и сенаторы США вновь собрались для обсуждения роста ИИ и способов его регуляции. Их вывод был однозначным — ИИ нуждается в строгом контроле, однако в том, что касается методов этого самого контроля, мнения собравшихся разошлись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054322-the-times-mirovym-smi-rassylayut-feykovye-stati-o-kazahstane/

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