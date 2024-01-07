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Эзотерика
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Уже более 600 мертвых лебедей нашли в Мангистау

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Мертвые лебеди на озере Караколь
Мертвые лебеди на озере Караколь. Фото: lada.kz / Устюртский государственный природный заповедник

Число погибших лебедей на озере Караколь в Мангистауской области перевалило за шесть сотен. Аким региона Нурлан Ногаев поднял этот вопрос на аппаратном совещании, передает Lada.kz.

Как сообщил на совещании глава областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мир Габбас Досатов, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.

"По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", – доложил он.

Первичный анализ показал, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.

"Был обнаружен азиатский штамм H5N1. Этот вирус менее заразен для людей, больше влияя на птиц, при этом другие животные переносят его без симптомов. В прошлом году согласно Плана ветеринарно-профилактических мероприятий было вакцинировано поголовье домашней птицы в угрожаемой зоне в количестве 6000 голов", – сообщил руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбек Нуртазин.

По словам специалиста, силами ветеринарных служб области осуществляется ежедневный мониторинг эпизоотической ситуации среди домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

При этом аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы и требует детального расследования.

Кроме того, жителей региона попросили не подкармливать лебедей.

"Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", – подчеркнул и.о. директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов.

Напомним, в конце декабря мы писали о том, что туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось о том, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

В начале января стало известно о том, что количество туш погибших лебедей, найденных в Мангистауской области, возросло до 227.

При этом на прошлой неделе в Управлении ветеринарии Мангистауской области заявили, что лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи, а уже вторая возможная причина – птичий грипп.

По информации на сайте РГП "Ғылым ордасы", в Казахстане обитают два вида лебедей – лебедь-кликун и лебедь-шипун.

У лебедя-шипуна клюв оранжево-красный с черным наростом у основания, чаще всего он изгибает шею и держит клюв наклонно к воде. Шипун встречается в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озерах и лиманах, иногда на болотах. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении. Основной корм – водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). На суше лебедь питается травой и злаками.

Как отмечают специалисты, лебедь-шипун – мирная и легко приручаемая птица, поэтому его часто содержат в вольерах или, регулярно прикармливая, на открытых водоемах в парках. Лебеди-шипуны могут жить до 28 лет, но в природе значительно меньше, лет 10.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054265-uzhe-bolee-600-mertvyh-lebedey-nashli-v-mangistau/

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