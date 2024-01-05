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Новые условия застройки ввели в Казахстане

Опубликовано:

Строительство жилого дома
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане ввели новый критерий для ввода строительных объектов в эксплуатацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

Сообщается, что в рамках реализации поручения главы государства в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства внесли изменения.

"Теперь приемка в эксплуатацию построенных объектов (комплексов) осуществляется после выполнения работ по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта", – объяснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что озеленение улучшает экологическое состояние окружающей среды и внешний вид участка, а также благоприятно действует на эмоциональное состояние жителей и имеет большую эстетическую ценность.

"Установление одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов наличие озеленения территории, отведенной под строительство объекта, позволит заметно повысить уровень комфорта всех жильцов дома, содержание кислорода в атмосфере, задерживая ветер и пыль, позволит отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора", – говорится в сообщении.

Добавим, что согласно данным правилам приемка построенных объектов регулируется Гражданским кодексом РК и законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК".

Также полная готовность построенных объектов (комплексов), помимо нового пункта, указанного выше, означает состояние построенных объектов (комплексов), в которых в соответствии с утвержденным проектом:

  • установлена входная дверь и оконные блоки (заполнение);
  • завершены внутренние отделочные работы;
  • стены и потолки оштукатурены и выравнены (без внутренних облицовочных, малярных, обойных работ);
  • выполнена стяжка под укладку напольного покрытия (без устройства чистых полов);
  • предусмотрена разводка электрокабелей и проводов;
  • установлены внутриквартирные распределяющие автоматы (без электротехнических приборов бытового назначения, газовых или электрических кухонных плит);
  • проведены водопроводные и канализационные трубы с запорной арматурой и заглушками до места установки приборов (без установки санитарно-технического оборудования и приборов);
  • установлены приборы учета потребления коммунальных услуг (общедомовые и индивидуальные);
  • установлены отопительные приборы и подоконные доски;
  • выполнены работы в объемах превышающих перечисленное, если это предусмотрено договором;
  • произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения.

Эксплуатация построенного объекта без утвержденного акта приемки объекта в эксплуатацию не допускается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054045-novye-usloviya-zastroyki-vveli-v-kazahstane/

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