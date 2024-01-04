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Эзотерика
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Названа причина гибели сотен лебедей в Мангистау

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Лебедь на реке
Лебедь-шипун. Иллюстративное фото: pixabay.com

Лебеди на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи, а уже вторая возможная причина - птичий грипп. Такое мнение озвучили в управлении ветеринарии Мангистауской области, передает Lada.kz.

Чтобы спасти популяцию лебедей на озере Караколь, как сообщает местное издание, специалисты считают необходимым в срочном порядке организовать кормление птиц. Сотни погибших лебедей не пережили эту зиму из-за нехватки пищи.

"В прошлом году в декабре ситуация была похожая. Много птиц погибло. Лебеди являются носителями птичьего гриппа, если взять даже здоровую особь - в ней есть этот вирус. Но проявляется он только в случае истощения. Это и произошло на Караколе.

Им не хватает еды, иммунитет падает, лебедь заболевает и умирает. Чтобы предотвратить трагедию, нужно организовать питание птицам", - сказал руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев.

Помочь с закупом и организацией питания для птиц, как отмечает Маркабаев, могут спонсоры и волонтеры.

Сама ведомство, как пишет издание, пока занимается организацией прививок домашним птицам.

В конце декабря мы писали о том, что туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось о том, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

В начале января стало известно о том, что количество туш погибших лебедей, найденных в Мангистауской области, возросло до 227.

По информации на сайте РГП "Ғылым ордасы", в Казахстане обитают два вида лебедей – лебедь-кликун и лебедь-шипун.

У лебедя-шипуна клюв оранжево-красный с черным наростом у основания, чаще всего он изгибает шею и держит клюв наклонно к воде. Шипун встречается в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озерах и лиманах, иногда на болотах. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении. Основной корм – водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). На суше лебедь питается травой и злаками.

Как отмечают специалисты, лебедь-шипун – мирная и легко приручаемая птица, поэтому его часто содержат в вольерах или, регулярно прикармливая, на открытых водоемах в парках. Лебеди-шипуны могут жить до 28 лет, но в природе значительно меньше, лет 10.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053972-nazvana-prichina-gibeli-soten-lebedey-v-mangistau/

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