Почему казахстанский оператор остановил вещание ряда российских телеканалов, объяснили в "Первом канале"

Казахстанский оператор TVCOM приостановил вещание "Первого канала" и ряда других телеканалов. Российская сторона подтвердила, что такое решение было принято из-за задолженности, передает NUR.KZ.

Казахстанский оператор TVCOM сообщил об остановке телевещания ряда российских телеканалов – речь идет о телесемействе "Первого".

"После долгих переговоров и неоднократных предложений вариантов сотрудничества с ТОО "ПКВС Казахстан", правообладателем телеканалов "Первый канал Всемирная сеть", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!", TVCOM вынужден не продлевать контракт", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальном сайте оператора.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет стоимость ретрансляции каналов телесемейства постоянно повышалась. С 2018 года по 2023 год цена прав выросла на 75%, что привело к появлению задолженности перед правообладателем.

"Компания неоднократно предлагала варианты погашения задолженности, в том числе предоставив график погашения долга.

При этом мы неоднократно обращали внимание ТОО "ПКВС Казахстан", что стоимость прав за ретрансляцию по сравнению с рыночной стоимостью неадекватно для нас завышена. В ответ в декабре 2023 года мы получили уведомление об еще одном повышении стоимости, без указания его размера.

Поскольку все каналы ТОО "ПКВС Казахстан" включены в пакет, ассортимент которого носит принудительный безальтернативный характер, мы вынуждены убрать из сетки вещания все телеканалы телесемейства", – отметили представители TVCOM.

Оператор добавил, что сохранение каналов семейства "Первого" привело бы к отключению не менее 40-50 развлекательных и фильмовых рейтинговых телеканалов – это, по их словам, противоречит их политике как оператора развлекательного, а не информационного направления.

TVCOM продолжит переговоры с руководством ТОО "ПКВС Казахстан" и планирует подключить данные телеканалы обратно, если будет достигнута договоренность.

Тем временем официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" Ирина Калашникова подтвердила РИА Новости, что "Первый канал" и другие телеканалы телесемейства исключили из сетки TVCOM из-за задолженности оператора в 2023 году.

"Данное решение экономическое, а не политическое решение. Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году", — сказала Калашникова.

Тем не менее вышеупомянутые каналы продолжают вещать в Казахстане на ресурсах других операторов связи.

"Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100% погашении задолженности оператора", — заявили в компании.

Добавим, по информации на официальном сайте, ТОО "TV Commerce" с торговой маркой "tvcom" — оператор платного спутникового и Интернет-телевидения в Казахстане.

На сайте "Первого канала" говорится, что проект тематического вещания — Цифровое Телесемейство в России был создан в 2005 году компанией "Первый канал. Всемирная сеть".

Сегодня "Цифровое Телесемейство" включает следующие каналы: "Дом кино", "Время", "Телекафе", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Бобёр", "О!", "Поехали!", "Победа".