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Два пастуха заблудились в буран в степи Акмолинской области (видео)

Опубликовано:

Спасение пастухов
Спасение пастухов. Кадр из видео: ДЧС Акмолинской области

Двух пастухов, которые потерялись во время бурана, нашли спасатели Акмолинской области. Мужчины потерялись 2 января, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, из-за плохих погодных условий в Аршалынском районе недалеко от села Тургень потерялись два пастуха.

Были начаты поиски, к которым подключились местные исполнительные органы.

Пропавших искали на вездеходе "ТРЭКОЛ".

Через полтора часа поисков были найдены пропавшие мужчины 1969 и 1966 годов рождения. Их обнаружили в 15 км. от села Тургень.

К счастью, спасенные в медицинской помощи не нуждались. Мужчин доставили по месту жительства.

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053820-dva-pastuha-zabludilis-v-buran-v-stepi-akmolinskoy-oblasti-video/

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