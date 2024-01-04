Пациенты часами не могли дозвониться до скорой помощи в Атырау из-за сбоя
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Жители Атырау столкнулись с проблемой - они часами не могли дозвониться до скорой помощи. Это случилось из-за неисправности системы "Көмек", передает МИА "Казинформ".
Ситуацию прокомментировали в акимате. Там отметили, что будет назначена официальная проверка в связи с обращениями граждан о нарушении функционирования информационной системы скорой помощи.
"Она будет направлена на анализ деятельности станции скорой помощи и центра цифровизации по использованию информационной системы "Көмек", - уточнили в акимате.
По итогам проверки будут приняты необходимые меры для устранения выявленных недостатков и оптимизации работы системы, добавил замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053816-patsienty-chasami-ne-mogli-dozvonitsya-do-skoroy-pomoschi-v-atyrau-iz-za-sboya/