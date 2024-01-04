Пациенты часами не могли дозвониться до скорой помощи в Атырау из-за сбоя

Жители Атырау столкнулись с проблемой - они часами не могли дозвониться до скорой помощи. Это случилось из-за неисправности системы "Көмек", передает МИА "Казинформ".

Ситуацию прокомментировали в акимате. Там отметили, что будет назначена официальная проверка в связи с обращениями граждан о нарушении функционирования информационной системы скорой помощи.

"Она будет направлена на анализ деятельности станции скорой помощи и центра цифровизации по использованию информационной системы "Көмек", - уточнили в акимате.

По итогам проверки будут приняты необходимые меры для устранения выявленных недостатков и оптимизации работы системы, добавил замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.