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Полиция Алматы раскрыла подробности "задержания" Деда Мороза (видео)

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Задержание Деда Мороза
Задержание Деда Мороза. Фото: кадр из видео instagram/almatinec_life

В Сети появилась видео с "задержанием" Деда Мороза, где его сажают в патрульную машину. Подробности инцидента озвучили в департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Instagram. Под видео автор задается вопросом: "В канун нового года задержали Деда Мороза, поэтому праздник в городе не чувствовался?".

Задержание оказалось не настоящим. Как выяснилось, это были съемки короткометражки, инициированные департаментом полиции Алматы в канун новогоднего праздника.

"Полицейские Алматы сняли новогоднюю короткометражку о том, как исполнилось под Новый год сказочное желание мальчика-сироты.

Дед Мороз доехал до детского дома с приключениями, но вовремя!" - говорится в публикации ведомства в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053724-politsiya-almaty-raskryla-podrobnosti-zaderzhaniya-deda-moroza-video/

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