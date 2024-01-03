Полиция Алматы раскрыла подробности "задержания" Деда Мороза (видео)

В Сети появилась видео с "задержанием" Деда Мороза, где его сажают в патрульную машину. Подробности инцидента озвучили в департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Instagram. Под видео автор задается вопросом: "В канун нового года задержали Деда Мороза, поэтому праздник в городе не чувствовался?".

Задержание оказалось не настоящим. Как выяснилось, это были съемки короткометражки, инициированные департаментом полиции Алматы в канун новогоднего праздника.

"Полицейские Алматы сняли новогоднюю короткометражку о том, как исполнилось под Новый год сказочное желание мальчика-сироты.

Дед Мороз доехал до детского дома с приключениями, но вовремя!" - говорится в публикации ведомства в Instagram.