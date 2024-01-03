Массовый мор рыбы произошел в Атырауской области (видео)

Массовый мор рыбы зафиксировали на канале Соленый в Атырауской области. Специалисты устанавливают причину гибели. Ситуацию прокомментировали в РСК, передает NUR.KZ.

Видео с мертвой рыбой было опубликовано на официальной странице РСК Атырауской области в Facebook. Голос за кадром говорит, что погибли караси.

В ведомстве пояснили, что по данному факту ведется проверка. Причину гибели рыбы обещают озвучить после результатов исследования проб воды.

"Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования и департамента экологии", — проинформировали в региональной службе коммуникаций.

В феврале 2021 года мертвая рыба всплыла на реке Урал (Жайык) в Атырауской области после потепления. В марте озвучили причину — пять предприятий сбрасывали отходы в реку, в воде выявили превышение предельного допустимого уровня концентрации хлорида.

Летом 2021 года массовая гибель рыбы произошла в Кызылкогинском районе Атырауской области. Тогда больше всего пострадала молодь воблы и красноперки. Предположительно, причиной гибели стало попадание конской мочи в воду — рыбам не хватило воздуха.

В августе прошлого года массовая гибель рыбы на реке Ишим обеспокоила жителей Акмолинской области. Однако прибывшие рыбинспекторы не нашли туши животных. Но сказали, что мор могла спровоцировать сильная жара. Из-за нее в воде активно растут водоросли и резко снижается уровень кислорода.

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