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Массовый мор рыбы произошел в Атырауской области (видео)

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Мертвая рыба плавает в реке
Мертвая рыба. Кадр из видео: facebook.com/rscatyrau

Массовый мор рыбы зафиксировали на канале Соленый в Атырауской области. Специалисты устанавливают причину гибели. Ситуацию прокомментировали в РСК, передает NUR.KZ.

Видео с мертвой рыбой было опубликовано на официальной странице РСК Атырауской области в Facebook. Голос за кадром говорит, что погибли караси.

В ведомстве пояснили, что по данному факту ведется проверка. Причину гибели рыбы обещают озвучить после результатов исследования проб воды.

"Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования и департамента экологии", — проинформировали в региональной службе коммуникаций.

В феврале 2021 года мертвая рыба всплыла на реке Урал (Жайык) в Атырауской области после потепления. В марте озвучили причину — пять предприятий сбрасывали отходы в реку, в воде выявили превышение предельного допустимого уровня концентрации хлорида.

Летом 2021 года массовая гибель рыбы произошла в Кызылкогинском районе Атырауской области. Тогда больше всего пострадала молодь воблы и красноперки. Предположительно, причиной гибели стало попадание конской мочи в воду — рыбам не хватило воздуха.

В августе прошлого года массовая гибель рыбы на реке Ишим обеспокоила жителей Акмолинской области. Однако прибывшие рыбинспекторы не нашли туши животных. Но сказали, что мор могла спровоцировать сильная жара. Из-за нее в воде активно растут водоросли и резко снижается уровень кислорода.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053697-massovyy-mor-ryby-proizoshel-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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