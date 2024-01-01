Массовую драку устроили посетители заведения в Талдыкоргане (видео)
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В одном из заведений Талдыкоргана произошла массовая драка. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции области Жетісу, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, массовая драка произошла в Талдыкоргане 29 декабря.
"Факт зарегистрирован 29 декабря в Талдыкоргане. Прибывший на место происшествия наряд полиции доставил участников конфликта в городское управление.
Администрация заведения, как и участники, отказались от претензий друг к другу", - сообщили в ведомстве.
Пострадавших, как заверили в департаменте, нет.
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Напомним, ранее мы писали о массовой драке у Дворца бракосочетания в Атырау. Сообщалось, что полиция задержала трех участников драки, личности остальных участников устанавливаются. По информации управления здравоохранения, пострадавших и обратившихся за медицинской помощью нет.
В начале декабря в соцсетях распространился видеоролик, на котором была запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области. Инцидент произошел 29 ноября в Илийском районе. В ходе проверки было установлено, что между учениками 9 и 10 классов возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку.
В сентябре потасовку устроили в центре Алматы. Она попала на видео. По данному факту началось расследование по статье "Хулиганство".
Также массовую драку сняли на видео в городе Кульсары. Во время нее в ход шли и камни. Все участники были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053528-massovuyu-draku-ustroili-posetiteli-zavedeniya-v-taldykorgane-video/