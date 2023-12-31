"От слов к действию!": необычное музыкальное видео опубликовала Служба государственной охраны

Служба государственной охраны РК опубликовала в соцсетях необычный музыкальный ролик о жизни и работе сотрудников ведомства, передает NUR.KZ.

"Любовь к Родине… от слов к действию!" - говорится в описании к этому видео.

В клипе один из военных пишет письмо своей маме, в котором рассказывает о том, как проходит его служба.

Военные. Кадр из видео: СГО

А на кадрах показаны жизнь, быт и работа Службы государственной охраны РК.

Клип пришелся по душе пользователям Сети.

Военные. Кадр из видео: СГО

"Колоссальная работа команды" "Вот это уровень!", "Лучшие из лучших", - писали под видео казахстанцы.