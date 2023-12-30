Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отравился и начал синеть: ребенка доставили в больницу под звук полицейских сирен в Павлодаре

Опубликовано:

Полицейский автомобиль с мигалкой
Полиция. Иллюстративное фото: Ajax9/Getty Images

В Павлодаре полицейские, включив сигнальные устройства, помогли довезти ребенка в больницу. Медики сразу поместили малыша в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Вечером 29 декабря по улице Камзина к патрульным полицейским обратился мужчина, сообщается в Телеграм-канале МВД.

Водитель авто пояснил, что в машине находится 2-летний ребенок, который отравился и уже начал синеть. Полицейские, включив сигнальные устройства, сопроводили авто с малышом в детскую областную больницу. После осмотра врачом ребенка забрали в реанимацию.

"Для нас главной задачей было спасение жизни ребенка. Была важна каждая секунда, так как в это время на улицах города было многолюдно", – рассказал старший инспектор службы БПП УП Павлодара Казбек Сыздыков.

Мужчина поблагодарил полицейских за помощь.

Напомним, вчера мы писали, что двое полицейских в Астане во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков.

Похожий случай произошел недавно в Шымкенте – у мужчины прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь.

Также ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053418-otravilsya-i-nachal-sinet-rebenka-dostavili-v-bolnitsu-pod-zvuk-politseyskih-siren-v-pavlodare/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.