Отравился и начал синеть: ребенка доставили в больницу под звук полицейских сирен в Павлодаре

В Павлодаре полицейские, включив сигнальные устройства, помогли довезти ребенка в больницу. Медики сразу поместили малыша в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Вечером 29 декабря по улице Камзина к патрульным полицейским обратился мужчина, сообщается в Телеграм-канале МВД.

Водитель авто пояснил, что в машине находится 2-летний ребенок, который отравился и уже начал синеть. Полицейские, включив сигнальные устройства, сопроводили авто с малышом в детскую областную больницу. После осмотра врачом ребенка забрали в реанимацию.

"Для нас главной задачей было спасение жизни ребенка. Была важна каждая секунда, так как в это время на улицах города было многолюдно", – рассказал старший инспектор службы БПП УП Павлодара Казбек Сыздыков.

Мужчина поблагодарил полицейских за помощь.

Напомним, вчера мы писали, что двое полицейских в Астане во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков.

Похожий случай произошел недавно в Шымкенте – у мужчины прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь.

Также ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.