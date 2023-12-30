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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Названа причина смерти лебедей в Мангистау

Опубликовано:

Лебедь на озере
Лебедь. Иллюстративное фото: pexels.com

Стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Как оказалось, пернатые умерли от птичьего гриппа.

Как сообщает региональное издание "Лада", по информации департамента экологии, в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Между тем специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели тест, результаты которого оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.

Напомним, несколько дней назад туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистауской области. Туши мертвых лебедей-шипунов были обнаружены 21 декабря. 26 декабря сотрудник научной лаборатории Центра микробиологии и вирусологии отобрал пробы для установления причин гибели птиц.

По информации на сайте РГП "Ғылым ордасы", в Казахстане обитает два вида лебедей – лебедь-кликун и лебедь-шипун.

У лебедя-шипуна клюв оранжево-красный с черным наростом у основания, чаще всего он изгибает шею и держит клюв наклонно к воде.

Шипун встречается в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озерах и лиманах, иногда на болотах. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении.

Основной корм – водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). На суше лебедь питается травой и злаками.

Как отмечают специалисты, лебедь-шипун – мирная и легко приручаемая птица, поэтому его часто содержат в вольерах или, регулярно прикармливая, на открытых водоемах в парках.

Лебеди-шипуны могут жить до 28 лет, но в природе значительно меньше, лет 10.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053411-nazvana-prichina-smerti-lebedey-v-mangistau/

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