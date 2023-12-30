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Фонд "Халык" стал лауреатом премии "Меценат Года"

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Награда. Фото: Фонд "Халык"

Фонд "Халык" продолжает свою успешную благотворительную миссию, завоевав заслуженную награду "Меценат года" в области общественных инициатив и благотворительности Мангистауской области. Награда стала признанием эффективности и важности проектов фонда в различных сферах, сообщает пресс-служба фонда.

Фонд продолжает расширять сферы своего влияния, вложив средства в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Жанаозен. Этот проект станет значимым вкладом в развитие спорта и поддержание общественного здоровья в регионе.

Строительство ФОКа предоставит возможности для занятий различными видами спорта и создаст комфортные условия для всех посетителей. Проект также призван принести экономическую выгоду региону, создавая новые рабочие места.

В рамках новых инициатив фондом уже построено 20 детских игровых площадок, 20 воркаут площадок и 6 футбольных полей. Этот важный шаг направлен на создание комфортных условий для активного досуга детей и подростков, а также на временное трудоустройство 25 человек в период строительства.

Параллельно фонд активно вовлечен в инициативы по улучшению водоснабжения в регионе. Уже построена опреснительная установка в г. Жанаозен для полива зеленых насаждений. В следующем году будет построен и открыт завод по опреснению воды в с. Акшукур. Эти меры направлены на обеспечение чистой питьевой водой 15 тысяч жителей села.

Кроме того, одним из ключевых достижений, отмеченных при вручении премии, стал проект по возрождению Бейнеуского зернового терминала в Мангистауской области. Внимание фонда к восстановлению работы терминала не только подчеркнуло его стремление к развитию экономики региона, но также подчеркнуло социальную ответственность, создавая новые рабочие места и укрепляя экспортные потоки. Этот проект станет еще одним мощным импульсом для улучшения благосостояния региона и укрепления позиций "Халык" в обществе.

Следует отметить, что на благотворительные проекты в Мангистауской области уже вложено более 3,5 млрд тенге.

Все вышеперечисленное не только подчеркивают социальную ответственность фонда перед обществом, но и демонстрируют стремление создавать устойчивые и благоприятные условия для развития региона.

Фонд "Халык" был создан Тимуром и Динарой Кулибаевыми в 2016 году. За все время своего существования вложил более 50 миллиардов тенге в различные социальные проекты по всему Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053410-fond-halyk-stal-laureatom-premii-metsenat-goda/

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