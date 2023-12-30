До 25 сантиметров снега выпало в Алматы: как коммунальщики очищают город (фото)
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В Алматы выпало 10 сантиметров снега, в верхней части города – 20-25 сантиметров, на Шымбулаке высота снежного покрова составила 40 сантиметров, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Выпадение осадков в виде дождя и снега началось в Алматы минувшим вечером и продолжилось ночью. По состоянию на десять часов утра 30 декабря в городе выпало 10 сантиметров снега, в верхней части города – 20-25 сантиметров, на Шымбулаке – до 40 сантиметров.
По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.
Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, силами 146 пескоразбрасывателей произведена посыпка 1502 тонн противогололедных материалов.
"С двух часов ночи произведено сгребание снега десятью колоннами в сопровождении патрульных машин полиции. Организован вывоз снега в горных районах.
С восьми часов 30 декабря задействовано 410 единиц и 876 дорожных рабочих. Особое внимание уделено очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов.
В акиматах районов организовано дежурство по контролю за производством работ", - сообщили власти.
Между тем, по прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня в Алматы температура воздуха ожидается в пределах нуля градусов. До 6 января осадков не ожидается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053408-do-25-santimetrov-snega-vypalo-v-almaty-kak-kommunalschiki-ochischayut-gorod-foto/