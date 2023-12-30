Аэропорт Астаны перестал принимать самолеты: десятки рейсов задерживаются (видео)

Аэропорт Астаны перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями. Десятки авиарейсов задерживаются, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, аэродром международного аэропорта Астаны закрыт на прием воздушных судов с 09:30 до 12:00 в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт.

"Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлета и посадки в аэропорту.

Приносим извинения за неудобства, причиненные пассажирам. Главный принцип в авиации – безопасность", – сообщается в Телеграм-канале аэропорта.

Напомним, со вчерашнего вечера в аэропорту Астаны задерживаются десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Так, накануне самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.

Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, в Астане 30 декабря ожидается метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – до 23-28 м/с.