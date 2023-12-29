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30 лет независимости Казахстана

Штормовые предупреждения объявили почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

На завтра, 30 декабря, штормовые предупреждения объявлены практически во всех регионах страны. Метеорологи предупредили о метелях, туманах и сильном ветре, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 30 декабря ожидается метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – до 23-28 м/с.

В Алматы ночью и утром сохраняется туман, в Шымкенте также временами ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, туман, низовая метель. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ветер до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

На большей части области Ұлытау ожидаются метель, гололед, ветер до 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. На юге области – порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный в центре, на севере области 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в центре, горных и предгорных районах области туман. Скорость ветра в горных районах области будет достигать 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ночью на западе, севере, в центре, днем – на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере, востоке региона – гололед.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, до 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью на большей части области, днем на севере, востоке, юге области ожидается метель, гололед. Ветер на западе, севере, юге области до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ночью на севере и юге региона порывы ветра до 15-20 м/с.

В административном центре Акмолинской области, городе Кокшетау, завтра утром и днем ожидается метель. На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью и утром – порывы до 25 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке, а также днем – на большей части Костанайской области ожидаются метель и гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области – метель. Скорость ветра до 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке области Жетісу ожидается низовая метель. На юге, в горных районах – туман, гололед. Ветер на северо-востоке, в центре области – до 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы до 18-23 м/с, а временами 28 м/с.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области – туман, гололед. Ветер на востоке, в центре и горных районах – до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053381-shtormovye-preduprezhdeniya-obyavili-pochti-po-vsemu-kazahstanu/

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