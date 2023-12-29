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Внедорожник провалился под лед на озере в Акмолинской области (видео)

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Машина, провалившаяся под лед
Машина, провалившаяся под лед. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_tjd

На озере Коржынколь в Акмолинской области чуть не утонули рыбаки, ехавшие по льду на Land Cruiser Prado. Машина частично ушла в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили спасатели на официальной странице ДЧС Акмолинской области в Instagram, инцидент произошел на озере Коржынколь Ерейментауского района.

На опубликованном видео заметно, что внедорожник провалился под лед левым боком.

"Спасатели незамедлительно выехали на место вызова и вытащили машину с помощью специальной спасательной техники. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

При этом в ДЧС Акмолинской области призвали жителей и гостей области воздержаться от поездок по льду.

Напомним, в декабре прошлого года в Восточно-Казахстанской области при переправе по льду в воду провалился автомобиль. Внутри находилось пять человек, одна из них погибла.

Тогда представители МЧС сообщали, что для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 сантиметров, для грузовых автомобилей, в зависимости от массы самого автомобиля, – от 70 сантиметров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053374-vnedorozhnik-provalilsya-pod-led-na-ozere-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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