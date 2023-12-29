Финансирует ли фонд "Самрук-Казына" микрофинансовые организации

Казахстанцы обсуждают информацию о возможном финансировании микрофинансовых организаций со стороны фонда "Самрук Казына", передает Первый канал "Евразия".

В соцсетях обсуждают информацию о том, что фонд "Самрук-Казына" якобы финансирует микрофинансовые организации.

В частности, как сообщает телеканал, была распространена информация о частном партнерстве в национальной компании "Казахстан темир жолы", которое получает долю от каждого проданного билета. Эта же информация гласит, что ТОО "Инстант Пейментс" за 9 лет якобы заработало на нацкомпании 5 миллиардов 700 миллионов тенге. Выяснилось, что это гражданин по имени Дияс Мадигожин, работавший в ТОО "Оператор РОП" во времена нынешнего владельца компании.

Также представители телеканала указывают, что Мадигожин, судя по всему, является владельцем акций компаний Global Crypto Mining Ltd и АО "Лизинг Групп", зарегистрированных в международном финансовом центре "Астана". Компания "Лизинг Групп" занимается лизинговыми операциями в сфере транспорта, строительства, машиностроения и сельского хозяйства. Только в июле компания получила прибыль в размере 550 миллионов тенге.

Телеканал направил официальный запрос в фонд "Самрук-Казына", чтобы удостовериться в правдивости информации. Но пока, как сообщает канал, ответ получен не был.