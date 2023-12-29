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Адайскую лошадь запатентовали как национальный бренд Казахстана

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Адайские лошади
Адайские лошади. Фото: Министерство юстиции РК

Сегодня министерство юстиции РК запатентовало шесть новых пород Адайской лошади как новый национальный бренд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации министерства, 28 декабря Национальный институт интеллектуальной собственности Минюста РК на основании заключения госкомиссии принял решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировал в государственном реестре селекционных достижений.

"На основании этого заключения зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Казахстана, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера", - говорится в сообщении.

29 декабря сведения о выдаче патентов опубликованы в официальном бюллетене.

Как отметили в министерстве, по итогам визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область правительству было поручено оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного - лошади Адайской породы.

Получение патентов на новые породы Адайской лошади будет способствовать дальнейшему ее сохранению и селекции, а также развитию национального бренда РК.

Ранее сообщалось, что Адайскую лошадь планируют признать отдельной породой после турнира в Мангистауской области.

Ранее в акимате региона отмечали, что в 2010 году адайская порода завоевала гран-при на первенстве Казахстана, в 2013 году заняла 1-е место на соревнованиях в Рязани (Россия), в 2015 году во Франции приняла участие во Всемирной гонке и получила высокую оценку профессионалов из Латинской Америки, Саудовской Аравии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053269-adayskuyu-loshad-zapatentovali-kak-novyy-natsionalnyy-brend/

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