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Как наказали водителя, который не пропустил "скорую" в Алматы

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Водителя, который не пропустил карету скорой помощи на одной из улиц Алматы, оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водителя легкого авто, который не пропустил карету скорой помощи, ехавшей на вызов, оштрафовали.

"В рамках реагирования на сигнал в социальных сетях сотрудниками местной полицейской службы приняты меры в отношении водителя автомашины марки Chevrolet, который не уступил дорогу карете скорой помощи.

B отношении гражданина А. составлен административный протокол по части 2 статьи 598 КоАП РК", - сообщили в департаменте.

Вместе с тем, с водителем проведена праворазьяснительная беседа о недопущении правонарушений впредь.

Напомним, накануне мы писали о том, что пользователи Сети обсуждают видео с участием кареты скорой помощи и водителя авто, который не пропустил ее на дороге.

Добавим, что согласно статье 598 Кодекса РК об административных правонарушениях, непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, а равно имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом влечет штраф в размере 7 МРП (24,1 тыс. тенге)

Нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053247-kak-nakazali-voditelya-kotoryy-ne-propustil-skoruyu-v-almaty/

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