Водителя, не пропустившего карету скорой помощи, накажут в Алматы (видео)
Опубликовано:
Пользователи Сети обсуждают видео с участием кареты скорой помощи и водителя авто, который не пропустил ее на дороге. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
Видеоролик опубликовала Instagram-страница kris__p__almaty.
"Когда же все-таки такие индивидуумы поймут, что нежелание пропустить транспорт специальных служб (в данном случае карету скорой МП) приводит к тому, что могут пострадать люди, которым необходимо срочное медицинское и доврачебное вмешательство.
Для человека в остром состоянии заболевания любое промедление может закончиться плачевно. Будьте человечней", - говорится в подписи к посту.
Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ролик в Департаменте полиции Алматы.
"Сотрудниками управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы по данному факту начата проверка.
Непременно будут приняты меры административного воздействия в отношении водителя указанного авто", - сообщили в ведомстве.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, ранее драка мужчины с водителем скорой помощи попала на видео в Туркестанской области. Как прокомментировали в полиции, мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате произошел конфликт, в котором сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения.
Недавно мы также публиковали истории водителей "скорых", которые, "застревая" в пробках, иногда теряют драгоценные секунды, чтобы успеть спасти жизнь человека.
Как поделился водитель скорой помощи с 14-летним стажем Евгений Кеник, счет идет на минуты, когда в карете пациент в тяжелом состоянии, который нуждается в экстренной госпитализации. Был случай, когда у человека наступила клиническая смерть, пока машина стояла в пробке, а автомобилисты не пропускали "скорую". К счастью, врач сумел вернуть человека к жизни, а Евгений - доставить его в больницу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053138-voditelya-ne-propustivshego-karetu-skoroy-pomoschi-nakazhut-v-almaty-video/