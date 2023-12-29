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Более 200 человек эвакуировали в области Абай (видео)

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Автобусы на трассе в области Абай
Автобусы на трассе в области Абай. Кадр из видео: КТК

Спасатели области Абай эвакуировали пассажиров четырех автобусов – более 200 человек – из-за гололеда на трассе. Сейчас дороги закрыли, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что с дороги в области Абай едва не слетели сразу четыре автобуса. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

По данным телеканала, особенно непростой ситуация ночью была в Жарминском районе. Там дождь со снегом, порывистый ветер и жуткая гололедица. Трассы сковало настолько, что транспорт вместе с людьми пришлось эвакуировать в ближайшие аулы.

"Было эвакуировано четыре автобуса. Количество людей было 214 человек, из них 28 детей от года до 10 лет. Все люди были эвакуированы в детский лагерь "Мейірім" и здание ДЭУ. Гололед образовался. В связи с этим была закрыта дорога", – заявил начальник отдела по ЧС Жарминского района Кайрат Толеугазин.

В Семее же из-за гололеда отменили занятия в школах. На дистанционку перевели первую смену и учащихся колледжей.

Спасатели настоятельно рекомендовали не выходить на улицу без острой необходимости. По крайней мере до обеда, пока не начал таять лед, гулять по тротуарам было крайне опасно.

Источник: КТК

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

  • выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
  • будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
  • внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами, как лыжник;
  • ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • меняйте колеса автомобиля на зимние шины;
  • не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053200-bolee-200-chelovek-evakuirovali-v-oblasti-abay-video/

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