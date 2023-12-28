Водителя, не пропустившего карету скорой помощи, накажут в Алматы (видео)

Пользователи Сети обсуждают видео с участием кареты скорой помощи и водителя авто, который не пропустил ее на дороге. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница kris__p__almaty.

"Когда же все-таки такие индивидуумы поймут, что нежелание пропустить транспорт специальных служб (в данном случае карету скорой МП) приводит к тому, что могут пострадать люди, которым необходимо срочное медицинское и доврачебное вмешательство.

Для человека в остром состоянии заболевания любое промедление может закончиться плачевно. Будьте человечней", - говорится в подписи к посту.

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ролик в Департаменте полиции Алматы.

"Сотрудниками управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы по данному факту начата проверка.

Непременно будут приняты меры административного воздействия в отношении водителя указанного авто", - сообщили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее драка мужчины с водителем скорой помощи попала на видео в Туркестанской области. Как прокомментировали в полиции, мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате произошел конфликт, в котором сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения.

Недавно мы также публиковали истории водителей "скорых", которые, "застревая" в пробках, иногда теряют драгоценные секунды, чтобы успеть спасти жизнь человека.

Как поделился водитель скорой помощи с 14-летним стажем Евгений Кеник, счет идет на минуты, когда в карете пациент в тяжелом состоянии, который нуждается в экстренной госпитализации. Был случай, когда у человека наступила клиническая смерть, пока машина стояла в пробке, а автомобилисты не пропускали "скорую". К счастью, врач сумел вернуть человека к жизни, а Евгений - доставить его в больницу.