Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Восемь стройкомпаний лишили лицензий в Алматы: акимат опубликовал список

Опубликовано:

Стройка
Стройка. Фото: акимат Алматы

Восемь строительных компаний лишили лицензий в Алматы. Акимат города выявил более тысячи нарушений в сфере строительства в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Алматы, в рамках проведенных внеплановых проверок в этом году управление градостроительного контроля выявило 1140 нарушений и выдало 634 предписания на устранение допущенных нарушений.

"За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль - 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев", - рассказали в акимате.

Там также сообщили, что строительных лицензий лишены восемь компаний:

  • ТОО «АРТЕМИДА ЛТД»;
  • ТОО «ТриА Холдинг»;
  • ТОО «Ремстрой»;
  • ТОО «ABM Building» (подвид лицензии);
  • ТОО «Debo Stroy» (подвид лицензии);
  • ТОО «ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС» (подвид лицензии);
  • ТОО «Корпорация Ак Ордасы» (подвид лицензии);
  • ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).

В акимате добавили, что по компаниям, лишенным подвида, управлением внесен протест для полного лишения их лицензий.

Ранее мы сообщали, что пять жилых комплексов в Алматы добавили в список нежелательных для покупки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053103-vosem-stroykompaniy-lishili-litsenziy-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.