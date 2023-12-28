Восемь стройкомпаний лишили лицензий в Алматы: акимат опубликовал список

Восемь строительных компаний лишили лицензий в Алматы. Акимат города выявил более тысячи нарушений в сфере строительства в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Алматы, в рамках проведенных внеплановых проверок в этом году управление градостроительного контроля выявило 1140 нарушений и выдало 634 предписания на устранение допущенных нарушений.

"За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль - 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев", - рассказали в акимате.

Там также сообщили, что строительных лицензий лишены восемь компаний:

ТОО «АРТЕМИДА ЛТД»;

ТОО «ТриА Холдинг»;

ТОО «Ремстрой»;

ТОО «ABM Building» (подвид лицензии);

ТОО «Debo Stroy» (подвид лицензии);

ТОО «ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС» (подвид лицензии);

ТОО «Корпорация Ак Ордасы» (подвид лицензии);

ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).

В акимате добавили, что по компаниям, лишенным подвида, управлением внесен протест для полного лишения их лицензий.

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