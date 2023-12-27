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"Мечта о ребенке обернулась кошмаром": 23-летняя казахстанка нуждается в помощи

Опубликовано:

Бибинур до болезни
Бибинур до болезни. Фото: из личного архива

23-летняя Бибинур Мылтыкбаева из Алматы росла без родителей и всегда мечтала о большой семье. Вместе с мужем Айдаром они мечтали о долгожданном ребенке, но мечта обернулась кошмаром, передает NUR.KZ.

Пять лет брака были наполнены надеждой о рождении малыша. Поняв, что попытки тщетны, пара решилась на ЭКО. После неудачной первой подсадки из-за полипов и воспаления пришлось пройти дополнительное лечение.

Через 7 месяцев, в марте 2023 года, пара снова попытала счастья и на этот раз все получилось - Бибинур забеременела двойней. Радость и счастье были неописуемы.

"Спустя 4 месяца у Бибинур начались боли в спине и ногах, головная боль, светобоязнь, поднималась температура, временами боль была невыносимой. Видеть такое состояние жены было очень больно, в таких ситуациях я вызывал "скорую". Все это время Бибинур была на связи со своим врачом, который вел беременность", - рассказывает супруг женщины, Айдар Адилбеков.

Бибинур и Айдар
Бибинур и Айдар. Фото: из личного архива

Анализы и УЗИ выявили неотложную необходимость удаления плода. Бибинур вызвали роды и удалили матку. После процедуры, говорит супруг, ее состояние ухудшилось, и она попала в реанимацию.

Две недели спустя врачи поставили удручающий диагноз: туберкулезный менингоэнцефаломиелит, милиарный туберкулез, туберкулез органов малого таза и острый рассеянный энцефаломиелит. Помочь с этим могут в Германии, куда планирует отвезти Бибинур ее муж.

Бибинур в больнице
Бибинур в больнице. Фото: из личного архива

"Я рос без отца. Всю жизнь добивался всего сам, благодаря воспитанию моей любимой матери. Всегда пытался и пытаюсь помогать нуждающимся людям. Я никогда не просил ни у кого помощи: даже когда поставили такой страшный диагноз моей любимой, я до конца пытался вынести все это на своих плечах.

Но сумма огромная - 50 000 000 тенге. Я прошу всех неравнодушных помочь предоставить Бибинур шанс на выздоровление и возврат к полноценной жизни", - говорит Айдар.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 2828 1413

Halyk: 4405 6397 5202 8801

Все карты привязаны к номеру: +7 747 205 09 09

Aidar Adilbekov

PayPal: bibinur.myltykbayeva@mail.ru

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052835-mechta-o-rebenke-obernulas-koshmarom-23-letnyaya-kazahstanka-nuzhdaetsya-v-pomoschi/

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