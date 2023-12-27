Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Несколько десятков мертвых лебедей обнаружили в Мангистау (фото)

Опубликовано:

Лебедь на реке
Лебедь-шипун. Иллюстративное фото: pixabay.com

Туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Устюртский заповедник.

Как сообщается на официальной Facebook-странице Устюртского заповедника, туши мертвых лебедей-шипунов были обнаружены 21 декабря. 26 декабря сотрудник научной лаборатории Центра микробиологии и вирусологии отобрал пробы для установления причин гибели птиц.

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира на своей Facebook-странице сообщила, что ветеринарные службы уведомлены о гибели птиц. Специалисты уже приступили к изучению проб с места гибели лебедей и тушек самих лебедей.

Результаты будут объявлены позже.

"Сейчас инспекторы заказника "Каракия-Караколь" проводят работы по установлению фактов гибели других птиц на территории заповедника.

Жителей области и города, заметивших гибель других птиц или нашедших туши погибших птиц, просим обратиться в местные ветеринарные службы или областную инспекцию", - говорится в сообщении ведомства.

На официальном сайте Устюртского государственного природного заповедника сообщается, что заповедник был организован в 1984 году.

Административно заповедник расположен на территории Каракиянского района Мангистауской области.

Общая площадь заповедника составляет 223 342 га. Она включает южную часть Западного чинка Устюрта (от колодца Маметказган на северо-западе до урочища Кызылсай на юге), примыкающую к нему узкую причинковую полосу плато Устюрт, восточную часть впадины Карынжарык – Кендерли-сор и фрагменты песчаного массива Карынжарык, а также гору Карамая.

На территории заповедника зарегистрировано 403 вида растений, 32 вида млекопитающих, 166 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных.

Карта
Скриншот карты: google.com/maps

На сайте РГП "Ғылым ордасы" указано, что в Казахстане обитает два вида лебедей - лебедь-кликун и лебедь-шипун.

У лебедя-шипуна клюв оранжево-красный с черным наростом у основания, чаще всего он изгибает шею и держит клюв наклонно к воде.

Шипун встречается в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озерах и лиманах, иногда на болотах. Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении.

Основной корм — водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). На суше лебедь питается травой и злаками.

Как отмечают специалисты, лебедь-шипун — мирная и легко приручаемая птица, поэтому его часто содержат в вольерах или, регулярно прикармливая, на открытых водоемах в парках.

Лебеди-шипуны могут жить до 28 лет, но в природе значительно меньше, лет 10.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052821-neskolko-desyatkov-mertvyh-lebedey-obnaruzhili-v-mangistau-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.