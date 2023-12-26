Водитель и пассажир запустили фейерверки из машины во время движения в Шымкенте (видео)

Запускавших фейерверк из авто парней привлекли к ответственности в Шымкенте - водитель и пассажир начали стрелять из петард прямо во время движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Залпы салюта напугали участников движения на улице Байдибек би в Шымкенте минувшим вечером.

Как оказалось, фейерверки запускали водитель и пассажир движущегося рядом "ВАЗ-21099".

Опасное поведение участников дорожного движения заметили и патрулирующие улицу полицейские.

Стражи порядка догнали и остановили "девятку", внутри авто находились 18 и 19-летние жители города.

В отношении них были составлены протоколы по ст. 593, ч. 5 ст. 590, ч. 2 ст. 436 КоАП РК, а автомобиль был водворен на штрафстоянку.

Отметим, на днях сотрудники полиции обратились к казахстанцам в преддверии Нового года - граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки.

В полиции напомнили, что за торговлю товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 86 250 тенге (статья 196 КоАП РК).

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).

Вчера начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев напомнил о правилах использования пиротехнических изделий. Неправильное их использование может стать причиной пожаров и создает угрозу получения термических травм различной степени тяжести.

Он подчеркнул, что в целях безопасности приобретать пиротехнические изделия необходимо исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

При покупке ПИ необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. Для каждого пиротехнического изделия должна быть обязательно подробная инструкции по его применению на государственном и русском языках, при ознакомлении с инструкцией нужно обратить внимание на срок ее хранения.