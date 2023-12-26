Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Перевод TikTok на казахский и новый закон: Балаева рассказала об изменениях в медиасфере

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации

Министр культуры и информации Аида Балаева сегодня на пресс-конференции СЦК объяснила, какая работа ведется по совершенствованию медиасферы в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как напомнила министр, 10 июля 2023 года в Казахстане был принят новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". По ее словам, этот закон направлен на обеспечение прав и свобод граждан, особенно в контексте взаимодействия пользователей с администрацией онлайн-сервисов.

Одним из ключевых аспектов законопроекта стало развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Такие гиганты, как TikTok и Telegram, уже осуществили перевод интерфейса, что подчеркивает важность использования государственного языка в цифровом пространстве.

Аида Балаева на брифинге СЦК
Аида Балаева на брифинге СЦК. Фото: Министерство культуры и информации

Кроме того, Аида Балаева подчеркнула, что закон придает особое значение прозрачности и ответственности в рекламе. Пользователи, размещающие коммерческий контент, обязаны маркировать рекламу. Правила маркировки уже находятся на стадии анализа регуляторного воздействия и планируется их принятие до конца февраля 2024 года.

Также закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации. Пользователям и инфлюенсерам грозят штрафы от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тенге), а в случае повторных нарушений в течение года – административный арест на 10 суток. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией.

Все эти изменения, по словам министра, призваны обеспечить безопасное, прозрачное и ответственное онлайн-пространство для граждан Казахстана, акцентируя внимание на этике и качестве контента в цифровой среде.

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации

Еще глава Министерства культуры и информации объявила о ключевых шагах в совершенствовании медиаинфраструктуры Казахстана. В ходе пресс-конференции она рассказала о работе над законопроектом "О масс-медиа", находящемся на рассмотрении в мажилисе парламента.

"В ходе обсуждений внесено 114 поправок, из которых принято 64, а 10 находятся на доработке. На пленарном заседании мажилиса 30 ноября 2023 года законопроект был одобрен в первом чтении, и работа над ним продолжается в рамках заседаний рабочей группы", – сообщила она.

Как подчеркнула министр, в рамках дальнейших шагов будут пересмотрены подходы к определению понятия "пресс-карта", которые были разработаны с учетом мнения журналистов и депутатов мажилиса.

Что касается самого понятия пресс-карт, критериев выдачи (стаж, образование), то в целом они по итогам обсуждения на рабочих группах будут пересматриваться и исключаться. По словам Балаевой, на данный момент преждевременно утверждать, в какой форме будет реализован подход по упрощению аккредитации, он будет сформирован в ходе заседания рабочей группы.

Аида Балаева на брифинге СЦК
Аида Балаева на брифинге СЦК. Фото: Министерство культуры и информации

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052673-perevod-tiktok-na-kazahskiy-i-novyy-zakon-balaeva-rasskazala-ob-izmeneniyah-v-mediasfere/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.