Перевод TikTok на казахский и новый закон: Балаева рассказала об изменениях в медиасфере

Министр культуры и информации Аида Балаева сегодня на пресс-конференции СЦК объяснила, какая работа ведется по совершенствованию медиасферы в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как напомнила министр, 10 июля 2023 года в Казахстане был принят новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". По ее словам, этот закон направлен на обеспечение прав и свобод граждан, особенно в контексте взаимодействия пользователей с администрацией онлайн-сервисов.

Одним из ключевых аспектов законопроекта стало развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Такие гиганты, как TikTok и Telegram, уже осуществили перевод интерфейса, что подчеркивает важность использования государственного языка в цифровом пространстве.

Аида Балаева на брифинге СЦК. Фото: Министерство культуры и информации

Кроме того, Аида Балаева подчеркнула, что закон придает особое значение прозрачности и ответственности в рекламе. Пользователи, размещающие коммерческий контент, обязаны маркировать рекламу. Правила маркировки уже находятся на стадии анализа регуляторного воздействия и планируется их принятие до конца февраля 2024 года.

Также закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации. Пользователям и инфлюенсерам грозят штрафы от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тенге), а в случае повторных нарушений в течение года – административный арест на 10 суток. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией.

Все эти изменения, по словам министра, призваны обеспечить безопасное, прозрачное и ответственное онлайн-пространство для граждан Казахстана, акцентируя внимание на этике и качестве контента в цифровой среде.

Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации

Еще глава Министерства культуры и информации объявила о ключевых шагах в совершенствовании медиаинфраструктуры Казахстана. В ходе пресс-конференции она рассказала о работе над законопроектом "О масс-медиа", находящемся на рассмотрении в мажилисе парламента.

"В ходе обсуждений внесено 114 поправок, из которых принято 64, а 10 находятся на доработке. На пленарном заседании мажилиса 30 ноября 2023 года законопроект был одобрен в первом чтении, и работа над ним продолжается в рамках заседаний рабочей группы", – сообщила она.

Как подчеркнула министр, в рамках дальнейших шагов будут пересмотрены подходы к определению понятия "пресс-карта", которые были разработаны с учетом мнения журналистов и депутатов мажилиса.

Что касается самого понятия пресс-карт, критериев выдачи (стаж, образование), то в целом они по итогам обсуждения на рабочих группах будут пересматриваться и исключаться. По словам Балаевой, на данный момент преждевременно утверждать, в какой форме будет реализован подход по упрощению аккредитации, он будет сформирован в ходе заседания рабочей группы.