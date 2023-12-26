Нужны ли казахстанцам обязательные брачные договоры, ответили в Минюсте

На брифинге правительства главу Минюста спросили, нужны ли в Казахстане обязательные брачные договоры при вступлении в брак, поскольку в стране велико число разводов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас, насколько я знаю, предоставляется опция заключать или не заключать брачный контракт. И я полагаю, это оптимальное решение, поскольку это отдается на усмотрение лицам, желающим вступить в брачные отношения. Сами пусть решают", - прокомментировал министр юстиции Азамат Ескараев.

Он добавил, что Минюст не планирует инициировать введение обязательного заключения брачного договора в Казахстане.

Как заключается брачный договор в Казахстане

Согласно информации на официальном сайте eGov, брачный договор (брачный контракт) - соглашение между лицами, планирующими вступить в брак, или соглашение между супругами.

Брачный договор направлен на определение имущественных прав и обязанностей каждого из супругов, как в браке, так и после его расторжения.

Правила и порядок заключения брачного договора регулируются статьями второй главы Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

Брачный договор может быть оформлен как перед вступлением в брак, так и на протяжении всего времени, пока лица состоят в браке.

В случае, если заключение брачного договора совершается до регистрации брака, он приобретает законную силу в момент государственной регистрации брака.

Если решение о заключении брачного договора принято супругами, уже состоящими в браке, то моментом заключения такого договора признается момент его удостоверения нотариусом.

Брачный договор составляется в письменной форме, в тексте документа должны быть прописаны все существенные условия, по которым супруги пришли к соглашению.

Удостоверение брачного договора у нотариуса обязательно. Перед удостоверением брачного договора нотариус обязан разъяснить супругам их права и обязанности, значение и смысл заключаемого ими договора, предупредить о юридических последствиях его заключения.

В брачном договоре супруги вправе определить:

свои права и обязанности по взаимному содержанию;

способы участия в доходах друг друга;

порядок несения каждым из них семейных расходов;

имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака (супружества);

включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов, а также имущественное положение детей, рожденных или усыновленных в этом браке (супружестве).

Так как брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, то, следовательно, предметом договора является имущество - как совместное, так и каждого из супругов.

Законом не допускается отказ от исполнения договора только одного из супругов.

Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение или нарушают имущественные права детей, рожденных или усыновленных в этом браке (супружестве).

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (супружества).

Если в договоре были предусмотрены обязательства супругов после развода, такие обязательства сохраняют свою силу и после расторжения брака.