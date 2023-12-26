Семья из Талгара задолжала за пересадку печени в Турции для 6-месячной дочери

6-месячная Дария из Талгара - долгожданный ребенок в семье. Год назад ее родители потеряли дочь, а Дария стала утешением семьи. Но сейчас девочке требуется пересадка печени, передает NUR.KZ.

"До Дарии мы потеряли дочь. Она родилась с пороком сердца и через 8 дней покинула нас. Дария - ребенок, посланный Аллахом, она стала утешением для всей семьи.

Беременность проходила хорошо, роды прошли благополучно, но у Дарии билирубин был высоким. Врач-инфекционист поставил диагноз "гепатит ЦМВ". Начали ставить капельницы, но билирубин не падал. Педиатр отправил на УЗИ и МРТ, где поставили диагноз "атрезия желчных протоков". Затем мы сходили к хирургу, но операцию не стали делать, отправив лечить гепатит", - рассказывает мама девочки, Молдир Ерболат.

Ребенка направили к гепатологу, а он поставил диагноз "билиарный цирроз печени". В клинике Сызганова сообщили, что ребенку требуется пересадка печени.

"Но эту операцию в нашей стране не делают, так как девочка очень маленькая и маловесная. Поэтому мы решили обратиться в турецкую клинику. Мы обошли всех возможных врачей-специалистов Казахстана, но наши специалисты не смогли помочь нам.

Для операции нужно 25 228 923 тенге, но так как дочери становилось хуже и не было времени ждать, врачи в срочном порядке провели операцию по пересадке печени в долг. Спасибо врачам за то, что понимали серьезность ситуации и провели операцию, которую мы могли лишь частично оплатить", - говорит мама.

Сейчас Молдир с Дарией находятся в клинике, долг перед которой составляет 13 761 231 тенге. Донором стала мама малышки. Сейчас Дария находится под наблюдением врачей.

"Мы - простая казахстанская семья и у нас нет возможности оплатить долг перед клиникой за операцию самостоятельно. Эта сумма для нас очень большая", - заключила Молдир.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1054 6179

Карта привязана к номеру: +7 707 195 62 96, Ерболат Мөлдір, мама