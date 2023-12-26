Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Семья из Талгара задолжала за пересадку печени в Турции для 6-месячной дочери

Опубликовано:

Дария
Дария. Фото: из личного архива

6-месячная Дария из Талгара - долгожданный ребенок в семье. Год назад ее родители потеряли дочь, а Дария стала утешением семьи. Но сейчас девочке требуется пересадка печени, передает NUR.KZ.

"До Дарии мы потеряли дочь. Она родилась с пороком сердца и через 8 дней покинула нас. Дария - ребенок, посланный Аллахом, она стала утешением для всей семьи.

Беременность проходила хорошо, роды прошли благополучно, но у Дарии билирубин был высоким. Врач-инфекционист поставил диагноз "гепатит ЦМВ". Начали ставить капельницы, но билирубин не падал. Педиатр отправил на УЗИ и МРТ, где поставили диагноз "атрезия желчных протоков". Затем мы сходили к хирургу, но операцию не стали делать, отправив лечить гепатит", - рассказывает мама девочки, Молдир Ерболат.

Ребенка направили к гепатологу, а он поставил диагноз "билиарный цирроз печени".  В клинике Сызганова сообщили, что ребенку требуется пересадка печени.

"Но эту операцию в нашей стране не делают, так как девочка очень маленькая и маловесная. Поэтому мы решили обратиться в турецкую клинику. Мы обошли всех возможных врачей-специалистов Казахстана, но наши специалисты не смогли помочь нам.

Для операции нужно 25 228 923 тенге, но так как дочери становилось хуже и не было времени ждать, врачи в срочном порядке провели операцию по пересадке печени в долг. Спасибо врачам за то, что понимали серьезность ситуации и провели операцию, которую мы могли лишь частично оплатить", - говорит мама. 

Сейчас Молдир с Дарией находятся в клинике, долг перед которой составляет 13 761 231 тенге.  Донором стала мама малышки. Сейчас Дария находится под наблюдением врачей.

"Мы - простая казахстанская семья и у нас нет возможности оплатить долг перед клиникой за операцию самостоятельно. Эта сумма для нас очень большая", - заключила Молдир. 

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1054 6179

Карта привязана к номеру: +7 707 195 62 96, Ерболат Мөлдір, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052616-semya-iz-talgara-zadolzhala-za-peresadku-pecheni-v-turtsii-dlya-6-mesyachnoy-docheri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.