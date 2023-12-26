КБТУ открыл студенческое общежитие почти на тысячу человек и спорткомплекс

Казахстанско-Британский технический университет открыл новое общежитие на 980 мест и спорткомплекс для студентов и магистрантов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу вуза.

25 декабря КБТУ открыл новое студенческое общежитие и спортивный комплекс.В мероприятии приняли участие руководитель управления молодежной политики города Алматы Каиржан Мендигалиев, председатель попечительского совета Общественного Фонда NNEF Тимур Кулибаев, учредитель Общественного фонда NNEF Динара Кулибаева, основатель и председатель Совета директоров строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев, преподаватели и сотрудники КБТУ, студенты и их родители.

"В уходящем году мы открываем новое студенческое общежитие со всеми условиями для нашей молодежи: два новых корпуса, вместимостью 980 койко-мест, общей площадью более 14.000 кв. м и спортивный комплекс. За 10 месяцев мы провели грандиозную работу. Мы первый университет в городе Алматы, который покроет полностью потребность в жилищных местах для студентов", – отметил ректор Казахстанско-Британского технического университета Маратбек Габдуллин и поблагодарил всех за проведенную работу.

Открытие общежития КБТУ. Фото: пресс-служба университета

В 2023 году КБТУ построил два новых девятиэтажных корпуса общежития и трехэтажный спортивный комплекс, состоящий из игрового зала с трибунами вместимостью на 198 мест. В спорткомплексе студенты в свободное от учебной деятельности время смогут заниматься такими видами спорта, как настольный теннис, бокс, борьба, футзал, волейбол, баскетбол, гандбол и другие; будет функционировать зал для проведения уроков хореографии, а также тренажерный зал.

"Хотели бы поблагодарить за те усилия, что были вложены в создание условий для нашего лучшего обучения и развития. Мы ценим ту поддержку, которую оказывает нам наш университет. Пусть новое общежитие станет символом прогресса для нашей академической семьи и будет домом для наших студентов", – сказала президент студенческого правления КБТУ Диана Серикбаева.

Как известно, одно из важных направлений развития страны – это обеспечение граждан доступным и качественным образованием, в том числе через строительство новых студенческих общежитий. Главная цель – создание современных, комфортных и безопасных условий для проживания студентов. В Казахстане наблюдается острый дефицит мест в студенческих общежитиях, значительная часть этого дефицита приходится на Алматы.

Открытие общежития КБТУ. Фото: пресс-служба университета

В настоящее время для эффективной координации работы по строительству общежитий в мегаполисе запущен Проектный офис. За поддержкой проектов обратились 114 потенциальных инвесторов. Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что до конца 2025 года в городе создадут 12 тысяч койко-мест, а до конца 2030 года – еще 20 тысяч, что позволит полностью решить проблему дефицита общежитий.

В данном направлении КБТУ на постоянной основе работает совместно с акиматом города Алматы и Министерством науки и высшего образования РК.

Исходя из реалий сегодняшней ситуации, в целях расширения жилищного фонда и обеспечения всех нуждающихся иногородних студентов КБТУ, было принято решение о строительстве новых корпусов, отвечающих современным требованиям для комфортного проживания, занятий спортом и проведения досуга студентов.

"Это событие важно не только для университета, но и для студентов, кто здесь проживают на время учебы с разных частей мира. Сегодня не просто открытие здания, но и новая ступень для развития университета. Мы верим, что это здание станет местом для объединения идей, новых достижений и общего успешного будущего", – добавил магистрант Школы информационных технологий и инженерии КБТУ Симон Нутсугло.

Общежитие было построено на месте старого корпуса. Строительство было начато в феврале 2023 года и закончено в декабре этого же года. Новое здание общежития КБТУ состоит из двух жилых корпусов общей площадью 14 320 кв. м на 980 койко-мест и спортивного комплекса площадью 2111,1 кв. м, состоящего из игрового зала с трибунами вместимостью на 198 мест.

В корпусах предусмотрены: комнаты отдыха, кухни, комнаты для занятий, актовый зал на 120 мест, столовая на 70 мест, прачечные, комнаты приема и выдачи постельного белья. Каждый корпус оборудован двумя скоростными лифтами, установлены камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi, в каждой комнате предусмотрены душевые и санузлы. Так же предусмотрены комнаты для проживания студентов с ограниченными возможностями.

Здания построены по современным требованиям. Как и было запланировано, общежитие сдано в срок. КБТУ осуществил строительство за счет собственных средств, подрядчиком путем открытого тендера была выбрана строительная компания BI-Group. Все строительные нормы и правила строго соблюдены.