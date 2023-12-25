"Задыхаясь, дополз и дернул рычаг": пассажир о парне, открывшем аварийную дверь самолета в Алматы

В Алматы после посадки пассажир открыл аварийную дверь самолета. Свою версию того, что происходило на борту, корреспонденту NUR.KZ рассказал другой пассажир лайнера. У полиции, к слову, иная версия.

По словам гражданина А., самолет прилетел из Шымкента в южную столицу по расписанию. Но борт пассажиры покинули только спустя час. Сначала около 20 минут ждали буксир. А когда воздушное судно подкатили к терминалу, пришлось ждать трап, рассказал мужчина.

"Сигнальные лампы загорелись, что можно вставать, собираться. Мы все встали, толпой стояли. Минут 20-30 не преподносили нам трап. Уже сам командир корабля сказал: "Это не наша вина, это аэропорт. Они почему-то нам трап не предоставляют". И один парень начал жаловаться, что ему дыхания не хватает, воздуха не хватает", - рассказывает гражданин А.

Парень подошел к бортпроводникам и просил приоткрыть дверь, чтобы подышать. Но ему запретили, говорит мужчина.

"Они даже ему кислородную подушку не предоставили. Многие возмущались, почему кислородную подушку не дают ему. Он, уже задыхаясь, можно сказать, прям дополз до аварийной двери, дернул аварийный рычаг и дверь отлетела. Я где-то прочитал, что говорили, что самолет на ходу был, - это чушь, такого не было", - говорит пассажир.

Борт самолета. Фото: из личного архива

Также он отмечает, что в самолете было очень душно, а кондиционеры не работали.

"А относительно того, что было алкогольное опьянение, FlyArystan сами пиво раздавали… Я лично не видел, чтобы он дебоширил, пьяный был. Он просто объяснял, что ему нужен воздух", - вспоминает А.

Корреспондент NUR.KZ отправил официальный запрос в авиакомпанию с просьбой прояснить эту ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Также мы узнали мнение юриста.

"Самолет - это не автобус, там просто так нельзя открыть окно или дверь. Безусловно, пассажиры ответственны за соблюдение правил на борту, а авиакомпания отвечает за создание комфортных условий для посадки, пребывания и высадки пассажиров борта.

В случае, если пассажиров продолжительное время держали в самолете, они имеют полное право узнать, почему им не разрешают пойти на высадку, также, ввиду длительного пребывания, они имеют полное право попросить предоставить им воды или оказать квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил юрист Александр Баранов.

Между тем, в МВД сообщили, что 29-летний житель Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета.

В отношении него составлены сразу три административных материала - "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение правил поведения на воздушном судне", а также "Мелкое хулиганство". Парню выписали штраф в размере 8 МРП, это почти 30 тысяч тенге.

Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения. По данной статье правонарушителю грозит административный арест вплоть до 15 суток.

В Комитете гражданской авиации сообщали, что Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование как в отношении пассажира, допустившего самостоятельное открытие дверей, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа.