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Наказан мужчина, открывший аварийную дверь самолета в Алматы

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Открывший аварийную дверь мужчина
Открывший аварийную дверь мужчина. Фото: polisia.kz

Пассажира, который самостоятельно открыл аварийную дверь самолета на одном из рейсов в Алматы, привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, мужчину, открывшего аварийную дверь самолета, сотрудники полиции на транспорте привлекли к административной ответственности.

"23 декабря по заявлению представителей авиакомпании Fly Arystan сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы задержан пассажир авиарейса сообщением Шымкент - Алматы. Правонарушитель по акту снят с рейса.

В ходе проверки установлен 29-летний житель Алматы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение "средней степени".

В отношении него составлены сразу три административных материала - "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение правил поведения на воздушном судне", а также "Мелкое хулиганство", - и наложен штраф в размере 8 МРП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения.

По данной статье правонарушителю грозит административный арест вплоть до 15 суток.

Напомним, ранее в Сети распространялось видео, на котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета. Ролик прокомментировали в Комитете гражданской авиации.

Происшествие, по данным ведомства, произошло 23 декабря после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы, в 01.19 ночи по местному времени. Один из пассажиров открыл аварийную дверь. Позже он был передан сотрудникам МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052448-nakazan-muzhchina-otkryvshiy-avariynuyu-dver-samoleta-v-almaty/

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