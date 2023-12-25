Стало известно, кто попал в президентский молодежный кадровый резерв

На официальном сайте Агентства РК по делам госслужбы были опубликованы итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает NUR.KZ.

По решению Национальной комиссии, в резерв зачислено 50 человек - всего же на заседание комиссии было допущено 100 кандидатов. 50, не прошедших финальный этап отбора, будут рекомендованы к зачислению в региональные кадровые резервы.

Как уточнили в ведомстве, лица, зачисленные в президентский молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на политические, административные государственные должности корпуса "А", на руководящие должности корпуса "Б".

Срок нахождения в резерве - 3 года.

Список зачисленных кандидатов опубликован на сайте pkrezerv.gov.kz.

Президентский молодежный кадровый резерв, как ранее его описывали на официальном сайте Акорды, - действенный социальный лифт для талантливой молодежи и одна из первых публичных инициатив Касым-Жомарта Токаева в роли главы государства.

По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года.

Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019-м и 2021 годах.

Из их числа: