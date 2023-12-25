Стало известно, кто попал в президентский молодежный кадровый резерв
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На официальном сайте Агентства РК по делам госслужбы были опубликованы итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает NUR.KZ.
По решению Национальной комиссии, в резерв зачислено 50 человек - всего же на заседание комиссии было допущено 100 кандидатов. 50, не прошедших финальный этап отбора, будут рекомендованы к зачислению в региональные кадровые резервы.
Как уточнили в ведомстве, лица, зачисленные в президентский молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на политические, административные государственные должности корпуса "А", на руководящие должности корпуса "Б".
Срок нахождения в резерве - 3 года.
Список зачисленных кандидатов опубликован на сайте pkrezerv.gov.kz.
Президентский молодежный кадровый резерв, как ранее его описывали на официальном сайте Акорды, - действенный социальный лифт для талантливой молодежи и одна из первых публичных инициатив Касым-Жомарта Токаева в роли главы государства.
По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года.
Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019-м и 2021 годах.
Из их числа:
- 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе;
- 31 резервист занимает политические должности;
- еще 6 - административные должности корпуса "А".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052397-stalo-izvestno-kto-popal-v-prezidentskiy-molodezhnyy-kadrovyy-rezerv/