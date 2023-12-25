Новогодний мюзикл для детей прошел в акимате Жетысуского района Алматы

В актовом зале акимата Жетысуского района юных гостей и их родителей встретили новогодние персонажи и погрузили в новогоднюю сказку, передает NUR.KZ.

В акимате состоялся мюзикл о том, как исполнилась мечта маленькой девочки, которой помогли новогодние персонажи, друзья.

"Благодаря подушевому финансированию кружков и секций мы смогли реализовать такую постановку впервые на районном уровне. Как положено, был кастинг, который длился три дня, через социальные сети из жителей нашего района нашли режиссеров.

Это - Турлен и Айша, студентки КазНАИ имени Жургенова, Аружан ведет театральный кружок в нашем доме культуры в Кемеле. Это прекрасный опыт, который мы хотим использовать на постоянной основе", - рассказала аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева.

Празднично был украшен актовый зал: на фоне блестящего праздничного баннера "Әлемді өзгертетін армандар" каждый житель и дети района могли сделать памятное селфи.

В новогоднем мюзикле выступали и младшие, и старшие: дети, выходящие на сцену в образе различных персонажей, конечно, волновались. Ребята посещают бесплатные кружки актерского мастерства, вокала и ораторского искусства.

Но большая закулисная работа и ответственность юных артистов сделали мюзикл самым лучшим и запоминающимся.

В завораживающую программу вошли зажигательные танцы юных артистов, юмористические сценки непоседливых обезьянок, ярких петухов, мышат и других героев.

Главным сюрпризом стали поющие Дед Мороз и Снегурочка - они раздавали подарки за музыкальные номера и новогодние стихотворения.

Оттого и мюзикл жители Жетысуского района приняли по-домашнему тепло и трогательно.

Всего в новогоднем мюзикле участвовало более 100 семей.