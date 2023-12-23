Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы (видео)
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В Сети распространяется видео, на котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета. Ролик прокомментировали в Комитете гражданской авиации, передает NUR.KZ.
По информации официального Telegram-канала ведомства, 23 декабря 2023 года после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы в 01.19 ночи по местному времени пассажир произвел открытие аварийной двери.
"Воздушный борт был проверен и допущен к выполнению полетов. Пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер.
В целях выяснения обстоятельств по данному случаю Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование как в отношении пассажира, допустившего самостоятельное открытие дверей, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа", - отметили в КГА.
Напомним, ранее вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым было проведено рабочее совещание с АО "Air Astana" в связи с участившимися случаями замены воздушных судов Air Astana на неравноценные воздушные суда FlyArystan без соответствующего предварительного уведомления пассажиров.
Авиакомпании были даны поручения:
- принять меры по минимизации практики замены ВС Air Astana на ВС FlyArystan;
- обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта;
- выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта;
- принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов Air Astana с 1 до 2.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052289-passazhir-otkryl-avariynuyu-dver-samoleta-v-almaty-video/