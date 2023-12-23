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Балаева: Духовная политика - это конечная цель всех реформ, которые проводятся президентом

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

В «Астана Опера» состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Umai 2023». Конкурс, нацеленный на поддержку профессиональных творческих коллективов и отдельных деятелей искусства за значительные творческие успехи и выдающиеся достижения, проводится во второй раз. Организатором конкурса является Министерство культуры и информации РК, сообщили в ведомстве.

В церемонии чествования победителей приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса Парламента, общественные деятели, деятели культуры.

В своей приветственной речи Аида Балаева отметила, что конкурс «Национальная премия «Umai» имеет особое значение для нашей страны.

Награждение
Награждение. Фото: Министерство культуры и информации РК

«Искусство играет важную роль в формировании духовности. Наш знаменитый писатель Мухтар Ауэзов говорил, что без изящного искусства нет осмысленного существования. Искусство, действительно, является основой для развития нации, а человек искусства играет важную роль в воспитании современного общества.

Глава государства стремится сформировать поколение, которое будет полно энтузиазма и сможет сделать нашу страну великой. Наше искусство и культура определяют общественное лицо. Президент постоянно подчеркивает и пропагандирует данный принцип. Это духовная политика, которая необходима нам и будущему нашей страны. Это конечная цель всех инициатив и реформ, которые проводятся в Казахстане под руководством Президента. Государство оказывает всестороннюю поддержку тем, кто вносит весомый вклад в общее дело. Премия «Umai» является ярким проявлением такой поддержки», - сказала министр.

«Umai 2023»
«Umai 2023». Фото: Министерство культуры и информации РК

Аида Балаева также подчеркнула, что в основе премии лежат огромный труд, глубокие знания и искусство, которые исходят из глубины души.

«Тем не менее мы должны признать: духовная миссия по созданию высоконравственного, культурного и образованного общества, о которой говорит наш Президент, не каждому под силу. Но каждый, кто удостоился этой чести, способен служить тысячам и миллионам неискушенных и озарять светом сердца людей.

Я уверена, что такого статуса достойны не только победители сегодняшнего конкурса, но и все его участники.

Это принцип, который неустанно пропагандирует Глава государства. Без духовности сложно строить будущее страны», - сказала министр.

«Umai 2023»
«Umai 2023». Фото: Министерство культуры и информации РК

Выразив уверенность, что национальная премия «Umai» придаст новый импульс развитию отечественного искусства и подарит Казахстану новые имена, Аида Балаева вручила 29 победителям заслуженные статуэтки и денежные сертификаты.

«Umai 2023»
«Umai 2023». Фото: Министерство культуры и информации РК

Добавим, что в текущем году в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, в финал прошли 114 человек. 29 из них стали обладателями премии.

«Umai 2023»
«Umai 2023». Фото: Министерство культуры и информации РК

Активность проявили деятели искусств и творческие коллективы из всех регионов страны.

«Umai 2023»
«Umai 2023». Фото: Министерство культуры и информации РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052276-balaeva-duhovnaya-politika-eto-konechnaya-tsel-vseh-reform-kotorye-provodyatsya-prezidentom/

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