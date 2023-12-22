Почти полтонны за сутки: полиция Алматы прошлась по рынкам в поисках нелегальной пиротехники

В преддверии Нового года полиция Алматы приступила к поискам незаконной торговли пиротехническими веществами. За день ее было изъято более 400 килограммов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В преддверии новогодних праздников полиция Алматы приступила к обеспечению общественной безопасности горожан. Физических и юридических лиц призвали соблюдать правила оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В мегаполисе проводятся профилактические мероприятия по пресечению фактов незаконной торговли пиротехникой.

По словам главы отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УАП ДП Алматы Айдоса Кусаинова, за прошедший день в ходе обследования двух рынков выявили 9 фактов незаконной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов.

"За нарушение требований законодательства РК организаторы незаконной розничной торговли привлечены к административной ответственности по статье 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами или иными предметами, которая запрещена или ограничена" в виде штрафа. Изъято более 400 кг несертифицированной пиротехнической продукции.

Администрациям вышеуказанных рынков внесены соответствующие предписания о недопущении условий, способствующих совершению правонарушений", – рассказал Кусаинов.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий и покупать ее только в специально отведенных для продажи местах.

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Добавим, согласно статье 196 КоАП, торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством РК, влечет штраф в размере 25 МРП (более 86 тысяч тенге).