Аким Алматы ответил, проводит ли он встречи с населением

Во время брифинга на площадке СЦК журналисты спросили акима Алматы Ерболата Досаева, почему он перестал проводить встречи с населением онлайн, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима Алматы, проводить встречи с населением он не переставал. Он обязан ежеквартально встречаться с жителями мегаполиса.

"Единственное - изменился формат. В четвертом квартале этого года я начал делать выезды по районам. То есть я объехал все восемь районов. Были на проблемных участках, встречи с населением проходили на местах.

Поэтому она так и будет теперь - гибридная схема. У меня в первом квартале будут встречи в традиционном формате, то есть когда я буду приглашать всех жителей района, вопросы-ответы. И также будут теперь выезды.

Поэтому, я считаю, эта схема удобная и для жителей, где мы на месте можем принимать необходимые решения", - сообщил аким Алматы.

Также Ерболат Досаев отметил, что в текущем году провел 32 встречи по 8 районам города.