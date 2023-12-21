Аким Алматы ответил, проводит ли он встречи с населением
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Во время брифинга на площадке СЦК журналисты спросили акима Алматы Ерболата Досаева, почему он перестал проводить встречи с населением онлайн, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам акима Алматы, проводить встречи с населением он не переставал. Он обязан ежеквартально встречаться с жителями мегаполиса.
"Единственное - изменился формат. В четвертом квартале этого года я начал делать выезды по районам. То есть я объехал все восемь районов. Были на проблемных участках, встречи с населением проходили на местах.
Поэтому она так и будет теперь - гибридная схема. У меня в первом квартале будут встречи в традиционном формате, то есть когда я буду приглашать всех жителей района, вопросы-ответы. И также будут теперь выезды.
Поэтому, я считаю, эта схема удобная и для жителей, где мы на месте можем принимать необходимые решения", - сообщил аким Алматы.
Также Ерболат Досаев отметил, что в текущем году провел 32 встречи по 8 районам города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051903-akim-almaty-otvetil-provodit-li-on-vstrechi-s-naseleniem/