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Досаев ответил, почему в Алматы не останавливается стройка проблемных ЖК

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время брифинга на площадке СЦК, почему не останавливается стройка проблемных ЖК, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист, задавая вопрос, отметил, что не редкость, когда возле ЖК, помимо прочего, загруженный трафик.

"Закон не имеет обратной силы, многие проекты начаты ранее. Либо мы имеем дело с потенциальным дольщиками, которые не смогут вернуть свои средства. Где прямо нарушены нормы - мы эти стройки останавливаем и город не боится.

Есть обращение самих вкладчиков и дольщиков, которые требуют, чтобы мы завершили такого рода стройку, но кроме этого мы начали большую работу по улучшению социальной инфраструктуры и транспортной связанности.

Это не всегда легко, но остановить ранние проекты - у меня законодательно нет такой возможности. Но если есть серьезные нарушения, мы запрещаем стройку, идем в суд и делаем снос", - говорит аким.

Ранее он рассказал, как ведется работа против незаконной застройки в горах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051902-dosaev-otvetil-pochemu-v-almaty-ne-ostanavlivaetsya-stroyka-problemnyh-zhk/

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