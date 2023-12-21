Казахстанским бизнесменам рекомендовали до конца года нотариально заверить свои долги
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В 2024 году начинается третий этап всеобщего декларирования, который коснется бизнеса - в НПП "Атамекен" рассказали, что нужно успеть сделать до конца этого года, передает NUR.KZ.
В 2024 году наступает третий этап, в рамках которого участниками программы станут:
- руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
- индивидуальными предпринимателями и их супруги.
В наступающем году бизнесмены обязаны подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), ее еще называют "входной" декларацией.
В ней необходимо отобразить:
- ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
- договор долевого участия (доля в жилом здании);
- инвестиционное золото (золото в слитках);
- объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
- наличные деньги в пределах 34,5 млн. тенге (10 000 МРП);
Наличие денег, превышающих сумму 34,5 млн тенге, удостоверяется банковской выпиской по состоянию на 31.12.2023 г. - для подтверждения крупных приобретений в будущем.
- договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31.12.2023;
- другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) - оценку нужно сделать до сдачи декларации (по состоянию на 31.12.2023);
- доля участия в иностранной компании;
- недвижимость и транспорт за рубежом;
- деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов США (1 000 МРП).
До 31 декабря текущего года бизнесменам рекомендовали:
- подготовить соответствующие правоустанавливающие документы;
- заверить договоры займов у нотариусов;
- разместить денежные средства (свыше 34,5 млн тенге) на банковских счетах.
Также проверить наличие активов и обязательств в Казахстане.
Подчеркивается, что по договорам займа необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату.
Декларирование доходов в Казахстане
По информации КГД, система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица.
В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051875-kazahstanskim-biznesmenam-rekomendovali-do-kontsa-goda-notarialno-zaverit-svoi-dolgi/