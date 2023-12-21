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30 лет независимости Казахстана

Казахстанским бизнесменам рекомендовали до конца года нотариально заверить свои долги

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Нотариус подписывает документы
Нотариус. Иллюстративное фото: pexels.com

В 2024 году начинается третий этап всеобщего декларирования, который коснется бизнеса - в НПП "Атамекен" рассказали, что нужно успеть сделать до конца этого года, передает NUR.KZ.

В 2024 году наступает третий этап, в рамках которого участниками программы станут:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальными предпринимателями и их супруги.

В наступающем году бизнесмены обязаны подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), ее еще называют "входной" декларацией.

В ней необходимо отобразить:

  • ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
  • договор долевого участия (доля в жилом здании);
  • инвестиционное золото (золото в слитках);
  • объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
  • наличные деньги в пределах 34,5 млн. тенге (10 000 МРП);
Наличие денег, превышающих сумму 34,5 млн тенге, удостоверяется банковской выпиской по состоянию на 31.12.2023 г. - для подтверждения крупных приобретений в будущем.
  • договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31.12.2023;
  • другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) - оценку нужно сделать до сдачи декларации (по состоянию на 31.12.2023);
  • доля участия в иностранной компании;
  • недвижимость и транспорт за рубежом;
  • деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов США (1 000 МРП).

До 31 декабря текущего года бизнесменам рекомендовали:

  1. подготовить соответствующие правоустанавливающие документы;
  2. заверить договоры займов у нотариусов;
  3. разместить денежные средства (свыше 34,5 млн тенге) на банковских счетах.

Также проверить наличие активов и обязательств в Казахстане.

Подчеркивается, что по договорам займа необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату.

Декларирование доходов в Казахстане

По информации КГД, система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица.

В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051875-kazahstanskim-biznesmenam-rekomendovali-do-kontsa-goda-notarialno-zaverit-svoi-dolgi/

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