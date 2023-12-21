Казахстанским бизнесменам рекомендовали до конца года нотариально заверить свои долги

В 2024 году начинается третий этап всеобщего декларирования, который коснется бизнеса - в НПП "Атамекен" рассказали, что нужно успеть сделать до конца этого года, передает NUR.KZ.

В 2024 году наступает третий этап, в рамках которого участниками программы станут:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальными предпринимателями и их супруги.

В наступающем году бизнесмены обязаны подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), ее еще называют "входной" декларацией.

В ней необходимо отобразить:

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

договор долевого участия (доля в жилом здании);

инвестиционное золото (золото в слитках);

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

наличные деньги в пределах 34,5 млн. тенге (10 000 МРП);

Наличие денег, превышающих сумму 34,5 млн тенге, удостоверяется банковской выпиской по состоянию на 31.12.2023 г. - для подтверждения крупных приобретений в будущем.

договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31.12.2023;

другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) - оценку нужно сделать до сдачи декларации (по состоянию на 31.12.2023);

доля участия в иностранной компании;

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов США (1 000 МРП).

До 31 декабря текущего года бизнесменам рекомендовали:

подготовить соответствующие правоустанавливающие документы; заверить договоры займов у нотариусов; разместить денежные средства (свыше 34,5 млн тенге) на банковских счетах.

Также проверить наличие активов и обязательств в Казахстане.

Подчеркивается, что по договорам займа необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату.

Декларирование доходов в Казахстане

По информации КГД, система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица.

В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.