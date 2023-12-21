Алматинцев призвали не посещать одно из популярных туристических мест

Спасатели призвали жителей и гостей Алматы не посещать ледник Богдановича из-за возможного схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Малая и Большая Алматинка возможен сход снежных лавин.

Также лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича – там имеется 12 лавиноопасных участков. Сообщается, что на территории и на входе в грот выставлены предупреждающие щиты.

ДЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" призвали туристов не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также:

не заходить в ледяную пещеру;

соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

По информации на сайте Silk Road Adventures, ледник Богдановича расположен на стыке Малоалматинского и Комсомольского отрогов, на северном склоне хребта Заилийского Алатау, на юго-востоке от Большого Талгарского перевала высотой 3163 метра над уровнем моря в Медеуском районе Алматы.

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов приводится ряд правил безопасности при сходе лавин. Перечислим их: