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Алматинцев призвали не посещать одно из популярных туристических мест

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Ледник Богдановича
Ледник Богдановича. Фото: gorny-club.kz

Спасатели призвали жителей и гостей Алматы не посещать ледник Богдановича из-за возможного схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Малая и Большая Алматинка возможен сход снежных лавин.

Также лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича – там имеется 12 лавиноопасных участков. Сообщается, что на территории и на входе в грот выставлены предупреждающие щиты.

ДЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" призвали туристов не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также:

  • не заходить в ледяную пещеру;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

По информации на сайте Silk Road Adventures, ледник Богдановича расположен на стыке Малоалматинского и Комсомольского отрогов, на северном склоне хребта Заилийского Алатау, на юго-востоке от Большого Талгарского перевала высотой 3163 метра над уровнем моря в Медеуском районе Алматы.

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов приводится ряд правил безопасности при сходе лавин. Перечислим их:

  • перед выходом в горы необходимо проверить прогнозы синоптиков о погодных условиях;
  • построить маршрут так, чтобы избежать небезопасные зоны;
  • в любую погоду надо избегать лощин, после снегопада по таким местам можно проходить только через 2-3 дня;
  • находясь в горах, где может сойти снежная лавина, соблюдать тишину: громкие звуки могут вызвать ее сход;
  • если сход лавины начался довольно высоко, срочно уходить в сторону от ее возможного пути. Можно спрятаться в выемке или за выступом горы, но ни в коем случае не за деревьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051835-almatintsev-prizvali-ne-poseschat-odno-iz-populyarnyh-turisticheskih-mest/

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