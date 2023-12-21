"Внук называет "ажека-мечта": как апашки из Алматы покоряют мировые модные показы (видео)

Бабушки из Алматы участвуют в модных показах в Милане и Венеции и презентуют казахскую национальную одежду. Модели рассказали о своем увлечении корреспондентам "Первого канала "Евразия".

Как передает телеканал, этой осенью возрастные модели из Алматы впервые покоряли мировые подмостки. Они приняли участие в показе мод в Италии Milano Fashion Week, где продемонстрировали всю красоту национальной одежды от казахстанского дизайнера. Им рукоплескали в Милане и Венеции.

Идейным вдохновителем проекта "Алматы әжелері" стала модель и бабушка шестерых внуков Зина Ищанова.

"Среди наших услугополучателей, а их у нас 2,5 тысячи женщин, мы решили отобрать самых красивых, самых стройных, интересных. В нашей группе очень разные женщины: женщины состоявшиеся, кто-то из нас был финансовым директором, кто-то работал в госструктуре, кто-то был учителем, даже есть полицейские", - рассказала заведующая отделом активного долголетия города Зина Ищанова.

Все модели в команде "Алматы әжелері" - старше 61 года. Самой возрастной - 75. Многие и не думали, что когда-то будут блистать на подиуме.

"Я от музыки и искусства далека была. И у меня такая специальность: я - инженер-строитель. Об этом любая женщина мечтает - подиум. Чтобы оказаться на подиуме - это нереально. И когда я шла в Милане, я была самой счастливой, потому что даже в таком возрасте это возможно", - поделилась модель Гульнар Кунанбаева.

Для некоторых модельный проект "Алматы әжелері" стал возможностью вновь окунуться в давно забытое прошлое.

"Когда-то давно, в 1989 году, я участвовала в конкурсе "Мисс Алматы". Я там выиграла приз зрительских симпатий. И поэтому, когда я окунулась в эту атмосферу, которая была в молодости... вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег", - рассказывает модель Лариса Берладион.

Внуки и правнуки моделей, по словам самих апашек, относятся к их увлечению с восторгом и восхищением.

"Возраст вообще не помеха. В этом возрасте начинается самая яркая жизнь, и наши внуки, дети нами гордятся. Меня внук называет "ажека-мечта", - признается еще одна модель Роза Раздыкова.

Творческие планы у апашек-моделей самые грандиозные: как минимум, снова покорить Европу.

На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК указано, что сегодня в Казахстане проживает 2,3 млн пенсионеров.

Сейчас в республике открыты и активно функционируют 79 центров активного долголетия, которые работают по принципу "одного окна" по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью.

"Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества", - отмечала глава Минтруда Светлана Жакупова.